В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"

Алексей Вольцев

В Сети разместили кадры одного из новых эпизодов, созданного в стиле нуар, сериала Netflix "Люцифер", сообщает Entertainment Weekly.

По информации издания, серия будет называться "It never ends well for the chicken". В ней некоторые из главных героев окажутся в прошлом. Так, на черно-белых фотографиях шоураннеры показывают, что произошло, когда Люцифер (Том Эллис) посетил Лос-Анджелес в 1940-х годах, а также намекают на то, что зрители больше узнают о прошлом Мэйз (Лесли-Энн Брандт).





"Что хорошо в нуар (стиль криминальных драм, которые снимали в Голливуде в 1940-х – 1950-х годах. – Прим.ред.), так это его детективные истории. Однако Люцифер тогда еще не был сыщиком. Так что, в некоторой степени, мы увидим, как он им стал, – рассказал соавтор шоу Джо Хендерсон.

© Netflix/John P. FleenorНуар-эпизод сериала "Люцифер"1 из 2Нуар-эпизод сериала "Люцифер"© Netflix/John P. Fleenor© NetflixНуар-эпизод сериала "Люцифер"2 из 2Нуар-эпизод сериала "Люцифер"© Netflix1 из 2Нуар-эпизод сериала "Люцифер"© Netflix/John P. Fleenor2 из 2Нуар-эпизод сериала "Люцифер"© Netflix

Ранее стало известно, что первую часть заключительного сезона, в который войдет 16 серий, покажут на стриминговой платформе 21 августа.

В сериале, основанном на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта, рассказывает о Люцифере, который решил посетить Лос-Анджелес. В этом городе он открывает ночной клуб и начинает помогать детективу Хлое Декер (Лорен Джерман) расследовать преступления.

Предыдущий сезон закончился тем, что главный герой вернулся на трон Короля ада, осознав, что ему необходимо там находиться, чтобы сдерживать других демонов.