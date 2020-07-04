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В Совфеде назвали онлайн-голосование будущим избирательных систем других стран

В Совфеде назвали онлайн-голосование будущим избирательных систем других стран

За электронным голосованием - будущее не только России, но и избирательных систем других стран. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире шоу "Дайте сказать".

"Я вам хочу сказать, что это самое достоверное голосование. Поверьте, мы долго с техническими специалистами говорили на эту тему. Там ничего нельзя вбросить, ни прибавить, ни убавить, это точно анонимно, и это точно будущее не только нашей избирательной системы, но и большинства избирательных систем", - сказал Клишас.

Как он заметил, многие россияне предлагали свои варианты поправок к Конституции, среди которых встречались и абсолютно неожиданные.

Глава комитета также прокомментировал попытки некоторых граждан проголосовать дважды в ходе плебисцита по вопросам поправок к Конституции. По его словам, это не очень распространенная история, однако каждый случай требует изучения и юридической оценки.

"Я боюсь ошибиться в цифрах, но порядок будет такой: то ли 247, то ли 257 реально есть связанных с электронным голосованием вот таких сомнительных ситуаций. Кому-то, возможно, помогали члены комиссии. И это надо расследовать. Вы знаете, что это и административная ответственность, если человек проголосовал дважды, там до 30 тыс. рублей штраф. А если человек проголосовал больше, то есть мы уже явно видим целенаправленное противоправное поведение, то там до трех лет [лишения свободы], это уже Уголовный кодекс", - отметил он.

Клишас призвал не забывать, что любая процедура рассчитана на добросовестного гражданина, и указал - в данных случаях будет применяться административная и уголовная ответственность.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон по итогам голосования.

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По материалам: uposters.ru

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