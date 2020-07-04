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В США снова зафиксирован рекорд заражений коронавирусом

В США снова зафиксирован рекорд заражений коронавирусомФото: Nick Oxford / Reuters

В США число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки снова превысило предыдущий рекорд. Об этом пишет газета The Washington Post.

По ее данным, за сутки в стране зафиксировано 57 497 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.

До этого наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля — более 55 тысяч. Днем ранее сообщалось о 50 тысячах новых случаев. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде.

В связи с ростом числа новых случаев заражения почти в 40 штатах празднование 4 июля Дня независимости в стране было частично отменено или скорректировано с целью прекратить распространение инфекции. При этом рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах.

США остаются страной с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По последним данным, там почти 2,8 миллиона инфицирований, 129,4 тысячи человек погибли. Всего в мире заражены 11 миллионов человек, пандемия COVID-19 охватила 188 стран.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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