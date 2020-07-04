В США заявили о попытке разведки оправдать Трампа в ситуации со «сговором» России

Вадим Карасев

Фото: Tom Brenner / Reuters

Сроки появления записки американского разведсообщества о нехватке доказательств сговора России и запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» говорят о том, что ее целью было оправдание бездействия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The New York Times.

По данным издания, в записке нет новой информации, а акцент сделан лишь на сомнениях в достоверности изложенных фактов. В частности, в ней говорится, что возможность сговора России и талибов допускалась, однако из-за отсутствия весомых доказательств об этом не докладывали Трампу.

Как сообщалось ранее, американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан». Источники в американском разведывательном агентстве заявили, что 1 июля представители разведки передали администрации Трампа документ, в котором кратко излагались данные, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения, касающиеся России.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.