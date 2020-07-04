Влезать не просили. Гонконг против санкций США из-за законов Китая

Лидия Мартынова

Правительство Гонконга выступило против американских санкций против чиновников Китая из-за закона о национальной безопасности в специальном административном районе, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.

"Правительство специального административного района Гонконг сегодня (3 июля) решительно выступило против принятия конгрессом США "Закона об автономии Гонконга". Мы вновь призываем конгресс США немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Закон и так называемые "санкции" абсолютно неприемлемы. Они не остановят нас, а только нанесут ущерб отношениям и общим интересам Гонконга и США", – говорится в заявлении.

В особом административном районе указали на неверное утверждение некоторых членов конгресса США о том, что "принятие этого закона стало ответом на закон о национальной безопасности в Гонконге". В правительстве района отметили, что нацбезопасноять является вопросом сферы компетенции центральных властей, а закон о национальной безопасности – национальный закон, "который в силу соответствующих положений статьи 18 Основного закона применяется в Гонконге".

сообщило, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Китай напомнил о "решительных мерах" на действия США по Гонконгу.