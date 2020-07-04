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Wanted: аромат принятия ванны от Maison Margiela

Wanted: аромат принятия ванны от Maison Margiela

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — аромат Bubble Bath от Maison Margiela. Как и более ранние парфюмерные композиции Replica, в числе которых Coffee Break и Springtime in a Park, он вдохновлен знакомыми воспоминаниями. В данном случае — воспоминаниями об успокаивающей приятной неге, которую дарит принятие ванны после изнурительного рабочего дня.

В 1994 году модный дом Maison Margiela создал линию одежды и аксессуаров Replica, вдохновляясь предметами гардероба со всего мира. Каждая вещь этой линии представляет собой точную копию оригинала и отмечена белой этикеткой, на которой указаны место и время создания оригинального изделия, а также его описание. Также и ароматы Replica: посвящены мгновениям и вызывают теплые воспоминания.


Beach Walk переносит нас в ослепленный ярким солнцем Кальви, Jazz Club телепортирует в Бруклин, окутывая пьянящей смесью ромовых коктейлей и сигар, а древесно-мускусный Lazy Sunday Morning напоминает аромат только что постиранных смятых льняных простыней.


Новый Bubble Bath дарит ощущения, будто вы погружаетесь в горячую ванную и согревающую густую пену. Сама композиция намного сложнее, чем простое сочетание мыла и теплой воды, которое послужило вдохновением для ее названия.


Она с первых нот дарит умиротворяющую атмосферу. Шипровый цветочный аромат обнажает аккорд мыльных пузырей и эссенцию бергамота. Вслед за ними появляются эссенция розы, лавандовый аккорд и абсолют жасмина, звучание которых подчеркивают едва уловимые расслабляющие ноты кокоса, белого мускуса и эссенции пачули. В результате получилась мягкая, мускусная и чистая композиция унисекс.


Bubble Bath дополняет коллекцию из 12 ароматов, наряду с такими туалетными водами, как By the Fireplace, Beach Walk, Jazz Club и Lazy Sunday Morning.




Новинку уже можно найти в магазинах — дистрибьюторах бренда: например, "Рив Гош". Цена за флакон в 100 мл в среднем составляет 9 360 рублей.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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