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Затмение и Полнолуние: три эффективных аффирмации на 5 июля 2020 года

Затмение и Полнолуние: три эффективных аффирмации на 5 июля 2020 года

Затмение в день Полнолуния — очень коварное событие: оно может как помочь в достижении желаемого, так и отнять нечто важное. Чтобы день принес только самое лучшее, предлагаем воспользоваться тремя самыми лучшими аффирмациями.


Лунное затмение влияет не только на наше настроение, но и на ход событий. Кто-то приуменьшает этот факт, кто-то придает ему слишком большое значение. Астрологи же уверены: чтобы сохранить внутренний баланс, нужно повторять аффирмации. 5 июля закроется коридор затмений, который уже успел навести тумана и сумбура в нашей размеренной жизни. На выходе из коридора затмений очень важно не потерять свои цели и ориентиры, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают несколько фраз-формул, которые помогут закрыть старую и начать новую главу судьбы.

Сила аффирмаций в период Затмения и Полнолуния

Аффирмаци — это позитивные установки, определенные формулы, которые закрепляют нужный образ в подсознании. Это один из самых простых методов нормализации психологического здоровья и привлечения позитивных перемен. От нас требуется лишь одно — приготовить 3 емкие фразы, которые четко и точно характеризуют желаемое и соответствуют лунной энергетике. Прочесть их стоит в ночь с 4 по 5 июля или с 5 по 6 июля. Добрым знаком будет, если в этот момент вы увидите на небе яркую Луну.

Составляя аффирмации, астрологи учли фазу Луны, ее энергетику и влияние. По их словам, любое затмение уникально и по-разному влияет на человеческую психику. Очень важно в такой момент выбрать верный путь и обдумать, чего вы на самом деле хотите. Специально для этого были подобраны несколько установок, которые дадут нужный настрой для достижения целей. Самое главное — не гнаться за несбыточными мечтами. Вы можете начать с малого — с желаний, путь достижения которых вы представляете.


Какие аффирмации использовать 5 июля 2020 года

1. Позитивная мысль «Вселенная заботится обо мне» или «Все идет своим чередом, как нужно мне». Эта фраза формирует внутри четкую уверенность в том, что мир заботится о вас и направляет к счастью. Поверив в это, вы выйдете на путь счастья, где все складывается легко и свободно. Если вы научите себя воспринимать поражения как опыт или урок, то любые неприятные ситуации будут оборачиваться успехом.

2. Фраза-формула «Я желаю всем счастья». Лунное затмение — коварное явление, пробуждающие негатив, как внешний, так и внутренний. Данная аффирмация поможет сдержать удар и защититься от возвращения бумеранга. Если мы испытываем по отношению к кому-то ненависть, злость, зависть, то транслируем в мир негативные вибрации, которые возвращаются к нам с утроенной силой. А вот если мы будем желать счастья, то оно и вернется к нам.

3. Формула исцеления «Я люблю тебя. Я уважаю тебя. Мне очень жаль. Прости меня». Эти емкие фразы наделены могущественной силой, поскольку способны растворять негативные программы и изменять плохой жизненный сценарий на счастливый. Но есть условие — нужно проговаривать эти аффирмации регулярно в течение месяца.

Применение этой формулы очень эффективно. В ней есть сила, которая творит чудеса, обнуляет негатив и настраивает на счастливую жизнь. Но эти чудеса являют себя не сразу, а требуют времени и веры. Сила лунного затмения даст мощный заряд, чтобы новые мысли набрали силу и начали отражаться в реальности, но в дальнейшем вам потребуется продолжить работу с ними.

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По материалам: dailyhoro.ru

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