Зеленский заявил, что Россия не в праве чего-то требовать от Украины

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие в Берлине переговоры советников «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе. Особо остро отреагировал украинский лидер на вопрос о том, настаивала ли Россия на предоставлении Киевом своих предложения по этому вопросу к понедельнику, 6 июля.





Он добавил, что в этом моменте «всем уже нужно поработать над риторикой», подчеркнув, что речь идет о международной риторике. Далее президент Украины сообщил, что не может говорить о результатах прошедших в Берлине переговоров, т.к. еще не общался с представителем Украины, присутствовавшим там - Андреем Ермаком [глава офиса президента Украины - прим.редакции].

Ранее сегодня, 4 июля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак озвучил результаты прошедших накануне переговоров по Донбассу.