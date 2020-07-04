Жителей Подмосковья освободят от транспортного налога на год

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Впервые приобретающих жилье жителей Подмосковья освободят от транспортного налога на год, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся в Instagram-канале регионального правительства.

По его словам, освобождение от уплаты транспортного налога за машину возможно только в случае приобретения новой жилплощади.

«Покупателю будет необходимо зарегистрироваться в Московской области, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент», — отметил он.

По словам Воробьева, в регионе строится больше всего жилья в стране, и власти заинтересованы в создании комфортных условий для местных жителей.

18 июня депутат Госдумы Василий Власов на фоне эпидемии коронавируса предложил снизить транспортный налог в России в 2020 году на 25 процентов.