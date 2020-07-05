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10 обещаний себе, которые подарят вам счастливую и полную изобилия жизнь

10 обещаний себе, которые подарят вам счастливую и полную изобилия жизнь

Путь к счастливой жизни всегда полон сложностей и препятствий. Иногда для ее достижения недостает банальной веры в себя. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют дать себе 10 обещаний, которые помогут легко справиться с ударами судьбы.


В жизни мы раздаем обещания всем вокруг: нашим близким, знакомым и даже посторонним. Но многие забывают давать обещания самим себе. Каждый успешный человек имеет свой метод привлечения счастья, благодаря которому живет полной и насыщенной жизнью. Опыт показывает, что секрет состоит из 10 обещаний, данных себе.

1. Я буду любить себя и свою жизнь. Пообещайте себе, что будете работать над собой и своей жизнью. Любовь к себе — главное условие счастья. Конечно, у каждого есть свои недостатки, но вы не должны ненавидеть себя из-за них. Вы уникальны и прекрасны сами по себе, будьте благодарны за это. Практикуйте техники, которые помогут вам на пути личностного и духовного роста. Не с упором на совершенство, а с упором на любовь к себе.

2. Я буду жить той жизнью, которой захочу. Каждый день — это шанс начать новую жизнь и преследовать мечты, которые формируют ваше счастье. Дайте себе установку, что вы способны жить так, как того пожелаете. Проводите время не только с пользой, но и с удовольствием: занимайтесь любимыми делами, слушайте приятную музыку, читайте любимые книги.

3. Я перестану все контролировать. Проблема в том, что жизнь не поддается контролю — мы не в силах контролировать каждый ее аспект каждую минуту. И чем раньше вы это поймете, тем скорее сможете дышать свободно. Жизнь может измениться в одночасье, поэтому, вместо того, чтобы пытаться управлять ей, научитесь контролировать то, что происходит с вами и как вы на это реагируете.



4. Я закопаю топор войны. Очень важно избегать бессмысленных и изматывающих противостояний. Нет, это не значит, что нужно стать пассивным, но не всегда нужно бороться с тем, что вас злит. Помните, что самое лучшее сражение — сражение, которого не было. Не реагируйте на неприятные слова, брошенные в ваш адрес, не обращайте внимания на косые взгляды прохожих и постоянные упреки близких. Пообещайте себе беречь внутренний комфорт и не принимать чужие слова и поступки близко к сердцу.

5. Я обещаю сохранить свои ценности. Вы знаете, что хотите получить от жизни, поэтому не позволяйте событиям, людям и проблемам сбивать вас с ног. Идите за своими целями и верьте в себя.

6. Я стану лучше. Некоторые люди невыносимы, но это не значит, что нужно отвечать им тем же. Лучший способ жить — уважительно относиться ко всем. Правда в том, что чужая душа потемки, и никогда нельзя сказать наверняка, что творится в жизни другого человека, какую боль или утрату он несет. Поэтому постарайтесь быть добрее к людям, даже к незнакомцам.

7. Я обязательно исполню свои мечты. Трудно верить в свой успех, когда за каждым углом подстерегают неудачи, но нельзя отказываться от своих желаний. Не позволяйте сторонним событиям мешать вам идти к тому, что вы больше всего хотите получить от жизни.

8. Я поставлю себя в приоритет. Нет ничего эгоистичного в том, чтобы поставить себя во главу угла. Если вы несчастны, то и жизнь будет несчастна. Вот почему важно в первую очередь заботиться о себе. Вы должны чувствовать себя отлично, чтобы стерпеть все удары судьбы. Не ставьте себя на второе место и не игнорируйте свой внутренний голос — делайте то, что нужно вам, чтобы почувствовать себя счастливым.

9. Я буду жить в настоящем. Наслаждайтесь этим днем и возможностями, которые он подарил. Не зацикливайтесь на том, что вам необходимо сделать. Попробуйте поймать момент и не торопить себя. Это единственная жизнь, которая у вас есть, так что проживите ее и постарайтесь не пропустить ничего важного.


10. Я обещаю смотреть на вещи реалистично. Не врите себе и не обещаете, что к 50 годам станете миллионером. Есть одно важное условие, которое поможет исполнить любую мечту — вы должны быть реалистом. Не настраивайте себе на разочарование, требуя с себя слишком много.

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По материалам: dailyhoro.ru

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