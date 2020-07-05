25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен

Вадим Карасев

Стоит ввести в Google "секс-сцена в кино", как экран компьютера превратится буквально в Pornhub с тысячами видео. К счастью, мы сделали всю грязную работу за вас и отобрали 25 возбуждающих, а порой странных и шокирующих эпизодов из кино. Конечно, этот список можно продолжать и продолжать: тут вам и скандальная сцена изнасилования с маслом из "Последнего танго в Париже", и занятие любовью в машине из "Титаника", и эпизоды из большинства фильмов Ларса фон Триера. А уж сколько сериалов, в которых немало горячих моментов. Одна "Игра престолов" чего стоит, где секс был в прямом смысле слова без перерыва! Недавний пример — нашумевший сериал "Нормальные люди" с очень откровенными сценами, для работы над которыми наняли специального консультанта.Мы составили свой импровизированный "список лучших", а вот своими вариантами делитесь в комментариях. От мастурбации Кэмерон Диас с Ferrari в "Советнике", поцелуев Джейка Джилленхола и Хита Леджера в "Горбатой горе" до киберсекса Хоакина Феникса в фильме "Она" — уберите детей от экранов, присаживайтесь поудобнее, сеанс начинается!

"Грязные танцы": Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи

Грей и Суэйзи танцуют под звуковое сопровождение проникновенного вокала Соломона Берка Cry to Me. Сейчас эта сцена многим может показаться невинной (занятие любовью Бэби и Джонни едва ли получит рейтинг 16+), но для многих подростков конца 1980-х этот эпизод был крайне возбуждающим и пикантным.





"Мистер и миссис Смит": Анджелина Джоли и Брэд Питт

Хотя союз под названием Бранджелина уже давно в прошлом, история любви Джоли и Питта жива на экранах. "Мистер и миссис Смит", шпионский боевик Дуга Лимана, главные роли в котором исполнили эти актеры, полон захватывающих сцен, но одну нам бы все-таки хотелось выделить.





Эпизод в разрушенном доме, когда супруги страстно занимаются сексом на развалинах собственной гостиной. Кажется, химию между актерами все зрители почувствовали и сквозь экран.





А еще сцена напомнила, что от любви до ненависти один шаг.





"Горбатая гора": Джейк Джилленхол и Хит Леджер

Джилленхол и Леджер играют ковбоев-геев, чьи отношения перестают быть сугубо дружескими после изрядной порции виски и ночи в укромной палатке на высокогорных летних пастбищах у Горбатой горы, вдали от обжитых мест.





Это была первая открытая гей-сцена в большом голливудском фильме. Леджер говорил, что не испытывал никаких сложностей во время съемок этого эпизода.





Какая разница, целовать женщину или мужчину — в этом нет ничего отвратительного, — ответил он на вопрос журналиста.





"Жар тела": Кэтлин Тернер и Уильям Херт

Считается, что эротические триллеры были на пике популярности в 1990-х (вспомним хотя бы фильмы "Основной инстинкт", "Щепка", "Каминг-аут" и "Дикость"). Однако Уильям Херт и Кэтлин Тернер занялись страстным сексом на экране задолго до этого: фильм Лоуренса Каздана вышел в 1981 году.

В картине "Жар тела" Тернер играет Мэтти Уокер, домохозяйку, которая убеждает адвоката Неда (Херта) вломиться в ее дом, убить мужа и дать волю своим чувствам. От фильма исходят страсть и жар, которые буквально обжигают через экран.





"Парни не плачут": Хилари Суонк и Хлоя Севиньи

Режиссер Кимберли Пирс очень тонко показывает развитие характера транссексуального мужчины, вступающего в интимные отношения с девушкой своей мечты в фильме.





Картина получила рейтинг NC17 (только для взрослых) в американском прокате, который был понижен до рейтинга R после того, как из финального монтажа убрали "затянутую" сцену оргазма Хлои Севиньи.









Вторая исполнительница одной из главных ролей Хилари Суонк (тогда она только начинала свою карьеру в Голливуде) получила "Оскар" как лучшая актриса за этот фильм. А вот гонорар у юной звезды был весьма скромен: ей заплатили всего три тысячи долларов.

"Империя чувств": Эко Мацуда и Тацуя Фудзи

"Империя чувств" долгое время считалась одним из самых извращенных эротических фильмов, которые когда-либо показывали на большом экране. В 1976 году фильм стал сенсацией Каннского фестиваля, где его назвали "первым великим эротическим фильмом".





Он буквально кишит элементами порнографии, грубым сексом, оральными ласками, крупными планами половых органов и эпатирующими деталями. На протяжении всех 105 минут картины происходит бесчисленное количество половых актов. Причем режиссер Нагиса Осима настаивал, чтобы актеры не имитировали (в прямом смысле слова), а по-настоящему занимались сексом.





"Искупление": Кира Найтли и Джеймс Макэвой

Военная драма Джо Райта охватывает несколько десятилетий, но в начале фильма мы видим событие, на котором и строится все дальнейшее развитие сюжета. Да, мы о той сцене, в которой Кира Найтли в зеленом платье и Джеймс Макэвой в черном смокинге предались любовному наслаждению, упираясь в книжные полки, поскрипывавшие в такт их движениям.





По словам актрисы, в том, что сцена получилась такой сексуальной, больше заслуги режиссера Джо Райта, чем ее собственной. Ведь он полностью руководил процессом. Секс в кино перестает выглядеть странно и неловко, если все проговорить. Это как танец, все движения в таких сценах должны быть отточены, — говорила она.





"Экстаз": Хеди Ламарр и Ариберт Мог

По названию нетрудно догадаться о сюжете этого фильма 1933 года. Тогда десятиминутное купание в озере героини Хеди Евы послужило поводом для скандала. "Экстазом" были возмущены все, от папы римского до Адольфа Гитлера. Но многие, наоборот, восхищались этим фильмом. Считалось, что первый на экране женский оргазм (не в порнофильме) был показан именно в этой картине. Говорят, чтобы он выглядел более фееричным, режиссер Густав Махаты в нужные моменты колол актрису шпилькой.





В том же 1933 году исполнительница главной роли вышла замуж за миллионера-оружейника Фрица Мандля. Ревнивый муж попытался выкупить все копии скандального фильма, однако ему не удалось это сделать.

"К северу через северо-запад": Эва Мари Сейнт и Кэри Грант

Кому нужен половой акт крупным планом, когда есть метафора проникновения? В финальной сцене самого сексуального фильма Альфреда Хичкока успешный рекламный агент Роджер приглашает к себе в купе милую женщину по имени Ив. Сцена прерывается, когда поезд входит в туннель. То, что происходит в кромешной темноте, потом описывать не нужно, мы предполагаем...





"Она": голос Хоакина Феникса и Скарлетт Йоханссон

Режиссер Спайк Джонз собрал все, что мы знали о киберсексе, в один фильм. В своей научно-фантастической истории любви одинокий писатель в исполнении Хоакина Феникса влюбляется в свою операционную систему по имени Саманта.





Компьютер, призванный исполнять любое желание пользователя, озвучила Скарлетт Йоханссон. Легкий флирт, шутки про анальное отверстие под мышкой, смех, взаимопонимание — и Феникс вдруг осознает, что не может и секунды провести без своей компьютерной пассии. Отсутствие физического тела не мешает Саманте заняться виртуальным сексом с Теодором.

"9½ недель": Ким Бейсингер и Микки Рурк

Еда и секс имеют решающее значение для выживания человечества. А что, если объединить их?





В фильме "9½ недель" Элизабет и Джон, прежде чем приступить к делу, с таким сексапильным аппетитом поглощают то вишенки, то помидоры, то клубнику, то сладкий сироп, то макароны, то острый перец.





Сытые и обмазанные медом герои наконец, не перемещаясь в спальню, занимаются сексом. Бейсингер призналась, что сцены были настолько откровенными, что ей приходилось пользоваться услугами дублерш.





"Необратимость": Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Нет, мы сейчас не о знаменитом 10-минутном эпизоде анального изнасилования, а про любовную сцену, которая происходит в конце фильма, хотя это начало хронологически, в которой Алекс и Маркус занимаются любовью.





Она вышла такой нежной и правдоподобной, потому что во время съемок актеры (Беллуччи и Кассель) жили в счастливом браке. В данном случае Гаспар Ноэ решил отойти от натуралистичности и решил обойтись легкой эротикой. Вышло очень красиво.









"Я — это любовь": Тильда Суинтон и Эдоардо Габриэллини

Итальянский режиссер Лука Гуадагнино рассказывает о романе 40-летней домохозяйки (Тильда Суинтон), которая без памяти влюбляется в друга своего сына, шеф-повара по имени Антонио (Эдоардо Габбриэллини).





На экране кипят страсти, а сцена секса в полях будто напоминает модный показ. Она настоящая, снятая от души, смонтированная с видами итальянских пейзажей, копошащимися в бутонах насекомыми и близко-близко снятыми интимными частями тела главной героини.





"Черный лебедь": Мила Кунис и Натали Портман

По слухам, именно Натали Портман предложила Даррену Аронофски добавить сцену лесбийского секса в фильм. Актрисы сначала страстно целуются, а потом занимаются агрессивным сексом, наглотавшись перед этим экстази.









Натали, которая категорически не снимается в постельных сценах, так прокомментировала свое решение:

Я не против сексуальности или наготы в кино, но я против порнографических сайтов. А ты ведь даешь им материал, если делаешь подобную сцену. Для меня это всегда было дилеммой. Было бы куда проще сделать это с актрисой, которую ты не знаешь близко. Но все равно это хороший опыт, ведь с подругой можно разделить смех над неловкими моментами во время съемок.





Что ж, постельная сцена побила все рекорды по популярности и обогнала даже любовную сцену Анджелины Джоли с Антонио Бандерасом в фильме Майкла Кристофера "Соблазн".









"Советник": Кэмерон Диас и Ferrari California HS 2013 года

На этот раз Кэмерон Диас, которая сыграла роковую красотку Малкину в фильме Ридли Скотта, занималась сексом с машиной, шикарной желтой Ferrari. Ее героиня садится на шпагат и начинает елозить вверх-вниз по лобовому стеклу.





Это было как... это как... рыбка, знаешь, как рыбка, как такой сомик, который прилипает к стеклу аквариума, хватая все ртом, это было... не знаю... как галлюцинация, видишь такое и меняешься... — именно так описал увиденное своему другу герой Хавьера Бардема.

Этот эпизод одобрили и представители бренда Ferrari. Они заявили, что он отлично вписывается в сюжет и делает Ferrari не меньшей звездой фильма, чем Брэд Питт, Хавьер Бардем или Майкл Фассбендер. Не смеем не согласиться! Кстати, Анджелина Джоли отказалась от роли Малкины. А посмотреть на нее в этой роли было бы интересно...

"Стыд": Майкл Фассбендер и Эми Харгривз

Фильм изобилует постельными сценами, но одна все-таки запала нам в душу. Та, в которой герой Майкла Фассбендера занимается любовью с героиней Эми Харгривз в гостиничном номере.





Кстати, в отель Standard в районе Meatpacking с панорамными окнами от пола до потолка часто заселяются парочки — любители секса, так сказать, на высоте.





"Любовь": Аоми Муйок, Карл Глусман и Клара Кристин

Фильм стал судьбоносным для Аоми Муйок, Карла Глусмана и Клары Кристин. Гаспар Ноэ решил не проводить кастинг, а позвать на главные роли девушек, которых встретил в ночном клубе, а вот исполнителя мужской роли он нашел через общего друга.





Почти все сцены были импровизацией, никаких репетиций и подсказок режиссера (сценарий занимал всего 7 листов), более того, непрофессиональные актеры действительно занимались сексом на съемочной площадке, а не симулировали (оргазм в том числе). Возможно, поэтому получилось так горячо и реалистично!





В России картине отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму из-за, по словам чиновников, "многочисленных сцен порнографического характера".





"Основной инстинкт": Шэрон Стоун и Майкл Дуглас

В отличие от знаменитой сцены с оголенным лобком Шэрон Стоун, остальные секс-сцены в фильме железно оговаривались с самого начала. Никакого реального проникновения, во избежание любых инфекций обнаженные актеры (к услугам дублеров не прибегали) носили на гениталиях специальные накладки, исключающие прямой контакт. Майкл Дуглас признавался, что принял участие в картине, потому что переживал, что вскоре эротика может вымереть вовсе.





Пол Верховен снимал каждый кадр в десяти вариантах и под разными углами, поэтому на съемку постельной сцены ушло больше пяти дней. Несмотря на довольно невинные сцены, рейтинговая комиссия MPAA не давала прокатное разрешение. Пришлось аж 14 раз перемонтировать эту сцену.





"Форма воды": Салли Хокинс и амфибия

Фантастическая мелодрама "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получилась очень необычной. Такие же необычные в ней и сексуальные сцены. Половой акт с амфибией многие назвали извращенным и порнографическим, однако сам режиссер хотел, чтобы герои просто влюбились друг в друга — и занялись сексом.









Секс Элайзы и Амфибии не трансгрессивен; он прекрасен и прост. Ничего извращенного в этом нет — только красота и естественность, — сказал он в интервью "Медузе".

"Жизнь Адель": Адель Экзаркопулос и Леа Сейду

Речь идет о семиминутной сцене, в которой еще несовершеннолетние героини Леа Сейду и Адель Экзаркопулос, не жалея языков и пальцев, с чувством, с толком, с расстановкой исследуют друг друга. Оказалось, что режиссер буквально замучил юных актрис, съемки постельных сцен занимали месяцы, а в итоге в фильм попала едва ли десятая доля того, что они вытворяли перед камерой.





То, что вы видите, — это точные слепки с наших реальных гениталий. Просто тебе однажды говорят, что весь день придется провести голышом, постоянно меняя позы. Это было тяжело, потому что я ничего не понимаю в лесбийском сексе, — говорила в интервью Леа.





"365 дней": Микеле Морроне и Анна Мария Сиклуцка

В начале июня фильм "365 дней" — "польские "Пятьдесят оттенков серого", как его сразу же окрестили — стал неожиданным хитом Netflix. Смеем предположить, что популярности удалось достигнуть в первую очередь благодаря откровенным сценам, которые даже стали основой для нового челленджа в TikTok. Даже удивительно, как в эпоху феминизма и активной борьбы против насилия такая эротическая драма побила все рекорды по просмотрам.





История любви Массимо Торичелли, члена сицилийской мафиозной семьи, и девушки по имени Лаура Бель действительно сильно напоминает роман властного Кристиана Грея и скромницы (поначалу) Анастейши Стил. Глава итальянской мафии похищает ее и дает 365 дней, чтобы она полюбила его. Если этого не случится, он готов отпустить ее. Здесь вам и секс на яхте (много, очень много раз), и секс с элементами БДСМ, и оральный, и анальный — в общем, все, что можно себе представить.

О том, что все происходящее на экране — сплошной харассмент, высказалась даже певица Даффи. Исполнительница, которая сама пережила похищение и изнасилование, считает, что польская картина "романтизирует жестокую реальность секс-торговли, похищений и изнасилования".





"Назови меня своим именем": Тимоти Шаламе и Арми Хаммер

В этом фильме есть все: история любви, красивый итальянский пейзаж и один очень креативный способ использовать персик.





Режиссер Лука Гуаданьино сказал The Hollywood Reporter, что не собирался делать упор на постельные сцены, а лишь хотел показать искреннюю любовь двух таких разных людей: семнадцатилетнего Элио, влюбляющегося в персонажа Арми Хаммера — 24-летнего ученого Оливера. Чувственный эпизод, в котором Элио удовлетворяет сексуальное желание, используя фрукт, как оказалось, дался актеру нелегко.

Еще неделю после съемок вспоминал об этом каждый раз, когда ел фрукт. Теперь я максимально осведомлен, каково это. Когда мы снимали, на какой-то момент я реально забыл, что нахожусь перед камерой, — сказал Тимоти.









Что касается постельных сцен, то Арми Хаммер тоже безумно нервничал, хотя старался этого не показывать. Это был абсолютно новый опыт. Нужно было вести себя абсолютно естественно во время съемок обнаженных сцен с мужчиной напротив тебя и с кучей людей на площадке, — признавался он.

"Пианистка": Изабель Юппер и Бенуа Мажимель

Главная героиня исследует темы садомазохизма, фетишизма, порно и сексуальности так глубоко, что "Пятьдесят оттенков серого" выглядят на этом фоне, как субботние утренние мультфильмы. Но фильм мы включили в этот список из-за финальной жесткой сцены изнасилования со всевозможными извращениями с участием Изабель Юппер и Бенуа Мажимеля.









"И твою маму тоже": групповой секс с Марибель Верду

Мексиканский фильм рассказывает о лучших друзьях — подростках Теноче (Диего Луна) и Хулио (Гаэль Гарсиа Берналь), которые отправляются в путешествие на школьных каникулах.





К ним присоединяется опытная в любовных делах женщина Луиза (Марибель Верду). Поскольку у парней шалят гормоны и они оба всегда готовы, секса в фильме хоть отбавляй.





Теноч и Хулио мастурбируют в пустом бассейне, разговаривая о Сальме Хайек, занимаются групповым сексом и претворяют в жизнь все свои сексуальные фантазии.









Но не думайте, что перед вами проходная подростковая секс-комедия а-ля "Американский пирог", сюжет намного глубже. В общем, не будем спойлерить, просто посмотрите, и не только ради постельных сцен.





"Жестокие игры": Райан Филипп и Риз Уизерспун

На съемочной площадке между молодыми и горячими Риз Уизерспун и Райаном Филиппом вспыхнул роман, что трудно было не заметить по пленительной эротической сцене.



