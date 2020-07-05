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Американское предприятие получило первый двигатель на замену российскому РД-180

Американское предприятие получило первый двигатель на замену российскому РД-180

Американский United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, получил от компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180 на американском рынке ракетных пусков.

Как сообщает Space News, новый агрегат будет использован в первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, которая должна заменить носители Altas V, летающие на РД-180. BE-4 пока не производится серийно, первый экземпляр предназначен для испытаний вместе с Vulcan, которые будут проводиться в штате Алабама. Первые пуски новой ракеты намечены на 2021 год, потенциальным заказчиком выступает Пентагон.

О первом успешном огневом испытании BE-4 Blue Origin сообщила в октябре 2018 года. В то же году генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятие получает с поставок в США РД-180. Американский аналог работает на метане, российский — на керосине. Blue Origin планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

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По материалам: uposters.ru

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