Американское предприятие получило первый двигатель на замену российскому РД-180

Вадим Карасев

Американский United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, получил от компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180 на американском рынке ракетных пусков.

Как сообщает Space News, новый агрегат будет использован в первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, которая должна заменить носители Altas V, летающие на РД-180. BE-4 пока не производится серийно, первый экземпляр предназначен для испытаний вместе с Vulcan, которые будут проводиться в штате Алабама. Первые пуски новой ракеты намечены на 2021 год, потенциальным заказчиком выступает Пентагон.

О первом успешном огневом испытании BE-4 Blue Origin сообщила в октябре 2018 года. В то же году генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятие получает с поставок в США РД-180. Американский аналог работает на метане, российский — на керосине. Blue Origin планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

