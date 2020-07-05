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Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло

Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
Спрос россиян на популярные товары для гигиены меняется в зависимости от сезона, выяснили аналитики банка "Русский Стандарт". Так, осенью гель для душа покупают чаще, чем летом, а весной активно запасаются мылом и стиральным порошком. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные с июня 2019 года по конец мая 2020 по самым популярным категориям трат по всем кассовым чекам при оплате картами.

"Товары-лидеры всех сезонов в категории "Средства гигиены" – мыло, зубная паста и крем. Примечательно, что зимой относительно осени в кассовых чеках они встречались чаще на 6,46%, 15,64% и 21,84% соответственно. Осенью, к примеру, на 38,89% чаще, чем летом покупали гель для душа. Весной же клиенты банка активно запасались мылом и стиральным порошком", - говорится в исследовании.


В чеках из категории "Товары для детей" также наблюдается интересная сезонная статистика. Пик покупок тетрадей пришелся на лето 2019 в преддверии начала учебного года. Осенью количество их покупок уменьшилось на 13,21% относительно лета, зимой - на 40,88% относительно осени, а весной, когда учебные заведения России перешли на дистанционное обучение, и вовсе снизилось почти вдвое относительно зимы.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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