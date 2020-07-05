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Арсений Яценюк не намерен занимать должность главы Нацбанка

Арсений Яценюк не намерен занимать должность главы Нацбанка
Бывший премьер-министр Украины, экс-первый заместитель главы НБУ Арсений Яценюк не будет рассматривать предложений занять должность руководителя Нацбанка после отставки Якова Смолия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«Опять понеслись слухи и посыпались „заказухи“ о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как пресс-секретарь Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему.... Подчеркиваю. Арсений Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такой возможности. Точка», — заявила она.

Напомним, вечером 1 июля Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, сообщил, что написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении. Он заявил, что в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление.
Из-за отставки главы НБУ Украины отменила размещение евробондов на $1,75 млпд. Кроме того, курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов заметно снизился.

Утром 2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный парламентский комитет в этот же день одобрил отставку главы НБУ.

По данным НВ Бизнес, бывшего министра финансов Игоря Уманского считают одним из наиболее вероятных преемников Смолия на посту главы Нацбанка. Среди претендентов на эту должность СМИ также называли экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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