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"Автодор" предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

"Автодор" предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Он пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час.

"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — сказал Петушенко.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.


Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 километров в час, а когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит расширят до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час, как и на других отрезках платной трассы М-4 "Дон".

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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