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Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил управлению ГИБДД МВД по республике несколько автомобилей Mercedes-Benz иToyota Camry. Кроме того, автоинспекторы получили в свое распоряжение два мотоцикла.

Как сообщает издание «Вестник Кавказа», Кадыров пояснил, что в 2021 году в структуре УГИБДД Чечни будет создан «мотоциклетный взвод». Торжественная церемония вручения машин была запечатлена на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсетях. Закупка техники была произведена из средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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