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Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"

Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"
Российский исполнитель Баста выступит на летнем живом концерте Live&Drive на парковке стадиона "Лужники" 18 июля, сообщает пресс-служба концертного агентства.

"18 июля именно он – Баста раскачает аудиторию Live&Drive!" - говорится в сообщении пресс-службы.

Live&Drive - это серия летних живых концертов, во время которых артисты выступают на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Звук транслируется через FM-приемники, концерты проводятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра стадиона "Лужники" с 3 июля по 29 августа. Ранее на сцене Live&Drive уже выступили певица Zivert и группа "The Hatters".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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