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Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России

Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД РоссииФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Хакеры от лица одного из официальных Twitter-аккаунтов Министерства иностранных дел России предложили купить базу данных российских туристов. Публикация в настоящее время доступна в аккаунте @MID_travel, который обычно использует Ситуационно-кризисный центр МИД.

«Продается база "Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница"», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены). Согласно формулировке, преступники утверждают, что выставленные на продажу сведения о россиянах они получили на портале Госуслуг.

Авторы сообщения предлагают купить данные за биткоины. Хакеры уверяют, что подлинность базы подтверждается тем, что они получили доступ к официальному аккаунту и опубликовали в нем сообщение. Спустя 13 часов после публикации обращение хакеров все еще доступно для просмотра.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила изданию «Подъем» факт взлома аккаунта. Пока в ведомстве не знают, когда удастся восстановить доступ к профилю в Twitter.

Ранее в июне сообщалось, что в сети выставили на продажу базу данных, содержащую сведения о 115 тысячах россиян, включая их паспортные данные и сведения о банковском счете. Жертвами мошенников стали россияне, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса, а затем вернувшиеся домой. При этом подлинность базы данных не была подтверждена.

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По материалам: lenta.ru

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