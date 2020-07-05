Бьюти-дайджест: от духов с запахом космоса до экомарафона

Вадим Карасев

NASA выпустит парфюм с запахом космоса, Кайли Дженнер представила фирменные маски, а российский бренд проведет марафон для всех неравнодушных к вопросам экологичного образа жизни и разумного потребления. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

В продаже появятся духи, одобренные NASA. Мы наконец-то узнаем, как пахнет космос

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как пахнет космос, то у нас хорошие новости. Вы сможете очень скоро "почувствовать" этот запах. Химик Стив Пирс разработал для NASA духи под названием Eau de Space, буквально "аромат космоса".





Первоначально он разработал этот парфюм в 2008 году для астронавтов, чтобы они привыкли к тому, как пахнет космос, прежде чем выйти на орбиту. Но недавно команда Eau de Space запустила кампанию по сбору средств на Kickstarter, чтобы парфюм поступил в широкую продажу.





Астронавты описывают запах космоса как "смесь пороха, обжаренного стейка, малины и рома". Так что, возможно, тем, кому нравятся дымные ароматы, стоит попробовать Eau de Space. Он появится в октябре и будет стоить примерно 15 долларов (тысячу рублей).

Кайли Дженнер выпустила фирменные тканевые маски

С тех пор как тканевые медицинские маски стали самым популярным и нужным аксессуаром, сотни брендов изменили свой ассортимент и стали выпускать свои модные вариации. Вот и Кайли Дженнер решила не отставать. Пару недель назад владелица бьюти-империи представила маски для лица с принтами в виде губ. Наконец-то они поступили в продажу.

На сайте Kylie Skin сказано, что они двухслойные, удобные и пригодные для повторного использования. Стоит они от 14 до 28 долларов (от 900 до 1 900 руб.).





Лягушачий принт — самый модный nail-дизайн этого лета

Мы уже вдоволь насмотрелись на ногти с леопардовым и черепаховым принтами. Этим летом в моде "лягушачий" маникюр. И мы сейчас не об обычных пятнисто-зеленых лягушках, а о тропических, ядовитых видах. Их окрас — это пятна и полоски всех цветов радуги (в первую очередь красного, желтого, оранжевого, синего и зеленого). Собрали креативные работы подобного nail-дизайна из инстаграма.





Марафон для всех неравнодушных к вопросам экологичного образа жизни и разумного потребления

Бренд "Чистая Линия" тоже озабочен проблемой экологии и с 3 июля проведет в своем инстаграме бесплатный #онлайнмарафон_natura. Приняв участие в нем, можно не только стать лучше, но и выиграть эковыходные в отеле.





За 21 день каждый участник узнает, что такое экологичная косметика, научится читать маркировки, полюбит спорт (возможно), узнает секреты и лайфхаки экологичного образа жизни и научится питаться с пользой для красоты, поработает над отношением к себе и научится разумному потреблению.

Всех ждут шесть прямых эфиров с экспертами-профессионалами, полезные чек-листы и лайфхаки, а также приятные бьюти-подарки. Чтобы присоединиться к марафону, необходимо зарегистрироваться на сайте.