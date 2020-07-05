Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву

Лидия Мартынова

Свыше ста граждан России 5 июля вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, которые приводятся на онлайн-табло международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии.

Согласно онлайн-табло, самолёт вылетел из Бишкека в 17.18 (14.18 мск).

Россия на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания и так далее. В минувший четверг стало известно, что Росавиация продлила запрет на полёты в РФ из-за рубежа до августа.