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Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву

Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву

Свыше ста граждан России 5 июля вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, которые приводятся на онлайн-табло международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии.

Согласно онлайн-табло, самолёт вылетел из Бишкека в 17.18 (14.18 мск).

Россия на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания и так далее. В минувший четверг стало известно, что Росавиация продлила запрет на полёты в РФ из-за рубежа до августа.

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По материалам: pnp.ru

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