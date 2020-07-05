Большой адронный коллайдер помог открыть новую частицу

Вадим Карасев

Ученые, работающие с Большим адронным коллайдером, впервые обнаружили частицу, состоящую из четырех очарованных кварков. Открытие было сделано, благодаря новому методу поиска аномалий.

Как сообщается в научной статье, опубликованной на arXiv.org, исследователи разгоняли пучки протонов до энергии в 13 тераэлектронвольт и фиксировали результаты столкновений. Изучая массивы данных, полученные в период с 2009 по 2018 год, они обнаружили т.н. "бамп"-аномалию, которая свидетельствует о существовании новой частицы.

Пока не выяснено, к какому типу принадлежит находка – это может быть как полноценная система частиц, так и две тесно взаимодействующих пары из кварка и антикварка.

Ruposters писал, что Россия ранее отказалась от членства в крупнейшем научном центре ЦЕРН, отозвав свою заявку. При этом глубокое сотрудничество сторон сохранится.

ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в организацию которой входят 22 страны. Ее самым крупным проектом считается большой адронный коллайдер (БАК).