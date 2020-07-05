Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только

Вадим Карасев

NEWSTES.RU уже давно перестал быть просто глянцевым изданием, рассказывающим о жизни Ким Кардашьян, новых выходах Ирины Шейк и очередных разводах знаменитостей. Нас интересует не только мир шоу-бизнеса, но и социальные, и общественно-политические проблемы. Поэтому мы запускаем нашу новую рубрику, в которой каждую неделю будем освещать самые актуальные, громкие и обсуждаемые темы в российском и мировом пространстве.

1. Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Безусловно, темой номер один на прошлой неделе стало голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Но начнем с самого начала, когда в январе президент страны Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Основной Закон. Некоторые депутаты Госдумы так воодушевились этой идеей, что и сами стали проявлять инициативу. Так, в марте депутат от "Единой России" бывшая космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить количество сроков президента России Владимира Путина или снять ограничения по числу президентских сроков. Сам Путин заявил, что ограничения по количеству сроков из Основного Закона, принятого в 1993 году, все же убирать не стоит, а вот обнулить их в принципе можно, но, конечно, только если Конституционный суд посчитает, что "такая поправка не будет противоречить принципам Основного Закона".





Одним "обнулением", конечно, ограничиваться было бы негуманно. Так, в тексте Конституции предложили также зафиксировать определение брака как союза мужчины и женщины (то есть геи, лесбиянки и другие секс-меньшинства не смогут вступать в брак, а также не получат право усыновлять детей), закрепить в Основном Законе поправку о Боге (а Россия, напомним, все же светское государство), о том, что русский народ — государствообразующий (не слишком толерантно для многонациональной страны), а также упоминание о детях как о важнейшем достоянии Российской Федерации (то есть детей прямо назвали собственностью государства).





В общем, предложенные поправки Госдума приняла недрогнувшей рукой (впрочем, после "закона Димы Яковлева" она у депутатов давно не дрожит). Но так как наша власть мнением своих граждан очень дорожит, было предложено провести голосование, чтобы россияне сами решили, хотят ли они следовать новым законам, или же старые их вполне устраивают. При этом голосовать предлагалось сразу пакетом, то есть настоящий all inclusive, когда вы платите за все разом и следуете всем предлагаемым правилам. Тянуть не стали и назначили голосование на 22 апреля. Но коварный и зловещий коронавирус "докатился" и до нашей страны и быстрым и повсеместным распространением быстро "обнулил" все планы. В итоге голосование перенесли на более поздний срок — так сказать, до лучших времен, которые наступили, к слову, довольно неожиданно. Как по мановению волшебной палочки, число заразившихся COVID-19 в России резко пошло на спад, ограничения сняли, граждане заполонили парки и летние веранды и быстро вернулись к прежней жизни. Президент тем временем провел перенесенный парад Победы, который проигнорировали лидеры мировых держав, и назначил голосование по поправкам на 1 июля. Но так как вирус все же еще не до конца отступил (а если быть честными, и вовсе никуда не делся) и многие граждане по-прежнему самоизолируются на дачах или вовсе не выходят из дома, голосование впервые сделали и дистанционным.





А как вам «избирательный участок» на футбольном поле? pic.twitter.com/kD4fzqYGb2 — Штаб Навального ❌ в Омске (@teamnavalny_om) June 25, 2020

Владимир ПутинПоставить крестик или галочку напротив выбранного пункта можно было онлайн в интернете, причем еще за неделю до назначенной даты. Но и это еще не все. Проявив огромную заботу о гражданах, власти разрешили голосовать не только на избирательных участках, а... вообще где придется: в ход шли пеньки, автобусы, скамейки, детские площадки, футбольные поля, песочницы, крыши гаража — в общем, все, на что хватало фантазии. Что интересно, глава ЦИК Эмма Памфилова упорно делала вид, что всего этого не может быть (а всем нам это, видимо, привиделось).

В Саратовской области голосование за обнуление путина устроили на крыше гаража. Мелом написали где вход и выход https://t.co/aBqC0G7koo pic.twitter.com/5kthx0Sipa — Виталий С. (@vits2014) June 26, 2020

Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей, — заявляла она.

А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/mqQ6pB661Z — Штаб Навального в Твери (@teamnavalnytver) June 25, 2020

С детской горки -- прямо в избирательную урну. pic.twitter.com/r4JSvEXAis — Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020

Из Пензы пишут:

Позвонили в домофон и просили прийти в песочницу проголосовать за поправки pic.twitter.com/3n1YvB12NB — Alexey Navalny (@navalny) June 28, 2020

Чтобы убедить граждан в необходимости принятия поправок, подключили и "тяжелую артиллерию" в лице российских звезд: Сергей Безруков, Владимир Машков, Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе со своим сыном Сашей снялись в видеороликах, в которых призывали голосовать за.

Звездная тусовка в очередной раз раскололась: пока одни с блаженным видом рассказывали, как важно поддержать изменения в Основной Закон, другие откровенно их хейтили и выступали против. Ах, да, принявшим участие в голосовании пообещали участие в лотерее и призы: дарили подарочные сертификаты, деньги, машины и даже квартиры.

Оппозиция, к слову, тоже раскололась. Одни, как, например, Алексей Навальный, бойкотировали это голосование, другие, такие как Максим Кац, призывали идти и голосовать против. До последнего сомневающиеся, посмотрев феноменальное выступление Памфиловой у Познера, в котором она прямым текстом говорит, что поправки уже приняты, приняли решение не тратить время впустую.

А у желавших в этот день все же отдать свой голос возникали проблемы на избирательных участках. Люди рассказывали, что, придя на участок, обнаруживали, что за них уже кто-то проголосовал. Было и несколько случаев, когда гражданам удавалось проголосовать и несколько раз: дистанционно, а потом и лично. Одним из таких "счастливчиков" стал журналист Павел Лобков. По доброте душевной он публично поделился своим опытом, чтобы рассказать о проблемах в системе. Нас очень долго убеждали, что все надежно и в системе нет никаких брешей. Я это проверил, показал и рассказал, что на самом деле это не так. На моем месте мог оказаться жулик, который мог и все еще может организовать любые карусели, — заявил он.

Однако инициатива, как известно, наказуема. К Лобкову вскоре пожаловала полиция, а ЦИК пообещала применить к нему санкции.

В общем, настал тот самый день X, который, как предполагалось, должен был решить дальнейшую судьбу нашей страны. 1 июля выпал на среду, но в честь такого важного события Владимир Путин объявил его нерабочим днем. Теперь, к слову, с подачи вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и вовсе могут сделать выходным днем (а может, и праздничным?).

Результаты так называемого голосования всем хорошо известны: за проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал итоги голосования триумфом.

Однозначно в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину,— заявил он.

2. Назначение Сергея Шнурова генеральным продюсером телеканала RTVI

В российской медиасреде одним из самых заметных событий прошлой недели стало назначение музыканта Сергея Шнурова на пост генерального продюсера канала RTVI, главный редактор которого, Алексей Пивоваров, покинул должность за несколько дней до этого.

В общем, как поется в моей любимой песне Шнура: "Раньше было весело, да и теперь не грустно!"

— прокомментировал новость автор YouTube-проекта "Редакция" Алексей Пивоваров.

Он пожелал успехов Сергею Шнурову и выразил уверенность, что с ним канал обретет "не только новое дыхание, но и новую дыхалку, без которой, как известно, не отыграть такие концерты, какие играет Шнур".

Алексей Пивоваров

Шнуров уже давно перестал ассоциироваться с группой "Ленинград". 47-летний артист все чаще пишет стихи на острые темы, критикуя власть, да и сам решил заняться политической деятельностью, вступив в "Партию Роста". Работать на руководящей должности в СМИ ему еще не приходилось. Судя по заявлению Сергея, настроен он более чем решительно.

В новой для себя роли я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента, теперь же и для канала. Те экспериментальные идеи и формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться, теперь уже на RTVI. Спасибо за доверие, мы многое сможем вместе,

— заявил он.

Сергей Шнуров

На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру,

— добавил Шнуров.

В сети на новость о назначении Шнурова отреагировали по-разному. Говорят, что не пришли в восторг от этого и некоторые сотрудники канала, которые теперь собираются писать заявление об увольнении. Не оставила без внимания это и Ксения Собчак, которая уже давно открыто "воюет" с бывшим другом в соцсетях. По мнению телеведущей, на последние решения Сергея оказывает сильное влияние его супруга Ольга Абрамова.

Про RTVI не знаю, но доподлинно известно, что встречу с Титовым и "Партией Роста" организовала его супруга. Она же отсекла главного человека в группе "Ленинград" Дениса, организатора всех гастролей и концертов. При Матильде, конечно, все было иначе...

— написала Собчак в своем телеграм-канале.

Так ли это на самом деле, неизвестно, но что абсолютно точно, так это то, что в новом браке Сергей Шнуров выглядит абсолютно счастливым.

3. Открытие памятника Советскому солдату во Ржеве

Накануне финального дня голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин отправился во Ржев, где вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в открытии памятника Советскому солдату — мемориала героям Ржевской битвы 1942—1943 годов, в ходе которой погибли несколько сотен тысяч человек. Его открытие должно было состояться 9 мая, но из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли на более поздний срок. Почетными гостями торжественной церемонии стали 14 ветеранов, живущих в Тверской области. Одному из них, 94-летнему Николаю Черных, Путин дал свой автограф. Но, как потом выяснилось, просил его ветеран не для себя, а для сопровождавшей его девушки-волонтера, которая мечтала получить личную подпись главы государства.

Памятник, похоже, так понравился Путину, что свое очередное обращение к россиянам он решил записать прямо на его фоне. На деле все, правда, выглядело довольно комично (президент казался сильно больше памятника, который, отметим, достигает 25 метров в высоту и был возведен на 10-метровом насыпном кургане) — соцсети быстро отреагировали на неожиданный фон и придумали забавные мемы, сравнив Путина с Волан-де-Мортом.

Говорил в своей речи президент не столько про памятник, сколько про те самые поправки в Конституцию, отмечая, насколько они важны для всей страны.

Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам,

— заявил Путин.

наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn — dk (@nchksx) June 30, 2020

Сам памятник, который находится возле деревни Хорошево Ржевского района, был возведен на народные пожертвования. Автором проекта стал Андрей Коробцов, а архитектором — Константин Фомин. Их проект стал победителем среди 19 других работ. С подачи бывшего министра культуры Владимира Мединского, рассказавшего Владимиру Путина об общественной инициативе по возведению памятника, монумент воплотили в жизнь. Работа над ним велась почти три года.

Пользователи сети отметили, что памятник, основание которого украшает стая бронзовых журавлей, получился действительно очень впечатляющим и трагическим.

Высоко оценила его и директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

Из того, что я видела на картинках, могу сказать, что это сделано очень неплохо, неожиданно неплохо. Честно признаться, после всех последних монументов я ждала какого-то ужаса.У меня есть сомнения по поводу соотношения фигуры солдата и холма, на котором он стоит. Но это скорее пропорциональная претензия. Замысел мне очень понравился, я считаю, что это сделано со вкусом. Я правда удивлена, так как думала, что все будет гораздо печальнее, учитывая памятник князю Владимиру, Михаилу Калашникову — весь этот ужас. В полной мере сказать о недостатках я не могу, так как не видела памятник живьем, но я думаю, что для нашей эпохи это выдающееся произведение.Этот монумент совершенно четко наследует традиции советской скульптуры, причем лучших образцов. Это очевидная аллюзия на памятник "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, очевидна аллюзия на Трептов-парк. И это, конечно, аллюзия на советскую скульптуру, но немножко в другой коннотации: использованы те же приемы, но коннотация получилась более траурная.Я думаю, что этот мемориал встанет в ряд с работами Вучетича, Мухиной, потому что очевидно, что художник, который это делал, владеет формой, а это очень важно. Как мне кажется, это удачная работа. Это круто сделано! Мне кажется, это связано с тем, что люди, которые этот делали, прониклись заданием что ли, не знаю, как это правильно сформулировать. То есть это не было госзаказом. Это не было просто халтурной работой. Скульптор, который это делал, понимал, что он делает. Это важно, потому что, когда делаешь подобного рода монументы, очень важно верить в то, что ты делаешь на самом деле. Невозможно сделать подобный памятник просто за деньги,

— поделилась она своим мнением.

4. Выход фильма про геев в Чечне на канале HBO

Во вторник, 30 июня, на сервисе HBO вышел документальный фильм Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню", рассказывающий о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Несмотря на то что лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает усердно настаивать на том, что в Чечне геев нет, картина доказывает обратное. В фильме рассказывается, как российские активисты Давид Истеев и Ольга Баранова помогали чеченским геям и лесбиянкам покинуть республику и вывозили их в Москву и за рубеж. В картине также показаны сцены пыток и убийств.





Для безопасности главных героев Дэвид Франс изменил их голоса и не показал их лица, скрыв их за лицами других людей. Ради собственной безопасности режиссер, снимавший некоторые сцены непосредственно в Чечне, притворялся туристом. А чтобы не рассекретили ни его самого, ни настоящую цель визита, для съемок он использовал мобильный телефон и камеру GoPro.

Одним из героев картины стал фотограф и ЛГБТ-активист Максим Лапунов, который публично заявил о перенесенных пытках в чеченской "секретной тюрьме" для геев. Он — единственный, кто снимался в фильме не анонимно. Лапунов отметил, что в картине все было показано очень точно.

Конечно, фильм очень впечатлил меня. Очень красивая история, я даже не ожидал, что, оказывается, в моей семье столько любви и понимания. Это очень классно. Фильм очень точный,

— рассказал он в интервью "Дождю".

Стоит отметить, что в России сервис HBO не доступен. Покажут ли фильм, премьера которого состоялась в январе этого года на кинофестивале "Сандэнс" и который получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале в феврале, российским зрителям, пока неизвестно, но издание "Медуза" опубликовало четыре отрывка из картины.















