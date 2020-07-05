Центробанк потратил на спасение рубля 20 миллиардов

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во вторник, 30 июня, Центробанк России продал иностранной валюты на сумму 10,3 миллиарда рублей, а в четверг, 2 июля, — на 10,4 миллиарда. Об этом со ссылку на статистику регулятора сообщает ТАСС.

Таким образом, в общей сложности за два дня ЦБ потратил на снижение волатильности и спасение национальной валюты более 20 миллиардов рублей. Расходы позволили удержать доллар около 70 рублей.

Однако в пятницу, 3 июля, российская валюта вновь упала. По состоянию на 12:45 рубль доллар вышел за пределы 71 рубля, а евро вырос до 79,76 рубля.

Такое движение происходит на фоне коррекции нефтяных котировок. Стоимость сентябрьского фьючерса Brent опустилась до 42,42 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Также давление на рубль оказывает угроза новых санкций США в отношении России, которые демократы призывают ввести из-за якобы имевшей место связи Москвы с убийствами американских военных в Афганистане.