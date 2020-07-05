Четыре волны коронавируса предсказали Великобритании

Вадим Карасев

Фото: Stephen Lock / Global look

Доктор из английского города Бирмингем, считающегося вторым по населению городом Великобритании, предсказал стране четыре волны новой коронавирусной инфекции. Его слова опубликовало издание Birmingham Live.

Врач Шаби Ахмад (Shabi Ahmad), один из ведущих докторов города, выразил опасения, что жителям Великобритании придется «научиться жить вместе с вирусом», так как вакцину от него еще не изобрели.

В то время как правительство страны делает заявления о том, что первая волна COVID-19 близится к завершению, доктор не готов разделить всеобщий оптимизм. «Будет вторая волна, третья и четвертая. Вирус не уйдет просто так. Он продолжит распространяться разными путями. Мы просто должны научиться защищаться от него», — заявил Ахмад.

Он отметил, что большинство пациентов, заразившихся коронавирусом и особенно тяжело переносивших его, были темнокожими, азиатами или представителями этнических меньшинств. Ахмад рассказал, что 38 из 40 погибших от COVID-19 врачей были из общин африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств. Им принадлежали также 80 процентов погибших медработников, соцработников и сотрудников домов престарелых.

Доктор выразил мнение, что жители страны уже могут выходить на улицу и посещать общественные места, однако подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции.

Больше всего Ахмад переживает за людей с серьезными проблемами со здоровьем, которые боятся идти к врачу, так как опасаются заразиться новой коронавирусной инфекцией. Врач призвал больных с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями все же обращаться за медицинской помощью.

По последним данным, к 5 июля в мире выявлено 11,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 534,2 тысячи человек, 6,5 миллиона пациентов выздоровели. В Великобритании выявлено 284,9 тысячи случаев заражения, погибли 44,2 тысячи человек.

Новая коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.