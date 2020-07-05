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Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз

Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз

Российское электромагнитное оружие теперь имеет максимальную дальность в 10 км. Ранее этот показатель составлял 1-2 км, пишет Telegram-канал "Оборонка".

ЭМИ-пушки испытываются в России с 2015 года. Источники в оборонном комплексе рассказали, что результативность оружия была подтверждена весной на полигонных стрельбах.

В ходе испытаний пушки уничтожали цели на земле и "стреляли" по беспилотникам. Электромагнитное излучение распространяется со скоростью света, что позволяет моментально разрушать электронику цели.

Несмотря на перспективность таких установок, их производство в мобильном виде пока не представляется возможным – ЭМИ-пушки потребляют внушительные объемы электроэнергии, поэтому выполняются пока в стационарном виде.

Ранее стало известно о существовании ружья концерна "Калашникова", позволяющего нейтрализовывать БПЛА. Оно тоже работает за счет мощного электромагнитного импульса, который как минимум способен нарушить связь беспилотника с базой управления.

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По материалам: uposters.ru

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