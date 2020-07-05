Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Дамбу может прорвать в любой момент: спасатели предупреждают об угрозе новых подтоплений на Львовщине

Дамбу может прорвать в любой момент: спасатели предупреждают об угрозе новых подтоплений на Львовщине

Дамбу может прорвать в любой момент: спасатели предупреждают об угрозе новых подтоплений на Львовщине

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Из-за сильных дождей во Львовской области под угрозой оказались несколько сел. В Старосамборском районе из берегов может выйти река Стрвяж. Есть угроза прорыва дамбы.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, уровень воды в притоке Днестра может повыситься на 2,5−3,5 метра (в сравнении с 3 июля). К вечеру 5 июля паводковая волна может достигнуть жилых домов и хозпостроек в селах Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы. В воде могут оказаться огороды в пойме реки.

Напомним, ранее на Львовщине вышла из берегов река Катынка в Старосамборском районе. Пострадали три села и более 200 домов.

А в Кабмине объявили, сколько получат жители пострадавших районов за затопленные дома.

230 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти
Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти
Еда в мире стала дороже
Еда в мире стала дороже
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля
Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Большой адронный коллайдер помог открыть новую частицу
Большой адронный коллайдер помог открыть новую частицу
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

На Львовщине после сильного ливня разлилась речка: подтоплены сотни жилых домов (фото, видео)
Военные инженеры Балтийского флота установили понтоны в городе Гвардейске Калининградской области в местах подтопления
Наводнение в Вологодской области: введен режим ЧС
Синоптики прогнозируют опасное поднятие уровня рек в Приморье из-за тайфуна