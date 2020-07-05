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Дарига Назарбаева получила новое назначение

Дарига Назарбаева получила новое назначение

Экс-спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь лидера нации Нурсултана Назарбаева, возглавила фонд её отца. Накануне, 4 июля, она в качестве директора фонда приняла участие в открытии коворкинг-центра в столице.

«Директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева приняла участие в церемонии открытия коворкинг-центра „Камкорлык“ („Забота“)», — сообщается на сайте мэрии Нур-Султана.

Центр создан городской администрацией совместно с фондом Назарбаева. Здесь будут проходить обучение многодетные матери, матери-одиночки, женщины, воспитывающие детей с особыми потребностями, малообеспеченные граждане и дети, живущие в тяжелых бытовых условиях, лица с инвалидностью. Назарбаева ознакомилась с материально-технической базой центра и осмотрела кабинеты. Она уделила особое внимание вопросам безопасности рабочих пространств с точки зрения инфекционной защиты, гигиены и обеспечения социального дистанцирования обучающихся.

Центр будет проводить обучение по семи направлениям: пищевое производство, информационные технологии, бьюти индустрия, швейное дело, войлочное дело, медиа. На территории центра будет функционировать адаптированная детская комната. В целом планируется обучать 1800 женщин ежегодно. Продолжительность курсов составит от одного до трех месяцев. По словам сотрудников центра, по итогам обучения у участников есть возможность открыть свое дело и получить грант в размере 505 тыс. тенге (87 тыс. рублей) по госпрограмме «Труд».

Как сообщало ИА Newstes , президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале мая прекратил полномочия председателя Сената Назарбаевой. С тех пор о дочери елбасы ничего не было слышно. Причину отставки никто официально не озвучивал, однако политологи говорили, что Назарбаева лишилась высокой должности из-за её президентских амбиций.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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