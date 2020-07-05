Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро

Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро

Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро

Первую яхту-ледокол в мире построили в Нидерландах по заказу основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Как сообщает Yacht Harbour, 77-метровое элитное судно спустили на воду во Флиссингене.

По данным Forbes, яхта стоит 100 млн евро. При этом Олег Тиньков планирует использовать судно для личных нужд до 20 недель в году, а в остальное время ее будут сдавать — за 740 тыс. евро в неделю. Яхта, рассчитанная на 12 пассажиров, может принимать сразу два вертолета. Благодаря увеличенным бакам и новой системе обращения с отходами судно способно находиться в море без захода в порты 40 дней. На борту яхты есть снегоходы и батискаф. «Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше», — сказал Олег Тиньков изданию Yacht Harbour.

Как отмечает «Коммерсантъ», Олег Тиньков сообщил о планах по строительству яхты в 2018 году. В 2019 году у бизнесмена обнаружили лейкемию, а в этом году он переболел новым коронавирусом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова
В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова
Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми
Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми
Оценен шанс Канье Уэста стать президентом США
Оценен шанс Канье Уэста стать президентом США
Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро
Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного действия
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В МИД России не исключили возвращения талибов к власти в Афганистане
В МИД России не исключили возвращения талибов к власти в Афганистане
Супермаркеты отказались от продажи собранных невольными обезьянами кокосов
Супермаркеты отказались от продажи собранных невольными обезьянами
В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России

Еще по теме

Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол
Миллиардер Тиньков собрался строить 1-ый личный ледокол
Алишер Усманов заменил 110-метровую яхту на более длинную
Тиньков хочет запустить свою криптовалюту