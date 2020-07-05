Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро

Алексей Вольцев

Первую яхту-ледокол в мире построили в Нидерландах по заказу основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Как сообщает Yacht Harbour, 77-метровое элитное судно спустили на воду во Флиссингене.

По данным Forbes, яхта стоит 100 млн евро. При этом Олег Тиньков планирует использовать судно для личных нужд до 20 недель в году, а в остальное время ее будут сдавать — за 740 тыс. евро в неделю. Яхта, рассчитанная на 12 пассажиров, может принимать сразу два вертолета. Благодаря увеличенным бакам и новой системе обращения с отходами судно способно находиться в море без захода в порты 40 дней. На борту яхты есть снегоходы и батискаф. «Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше», — сказал Олег Тиньков изданию Yacht Harbour.

Как отмечает «Коммерсантъ», Олег Тиньков сообщил о планах по строительству яхты в 2018 году. В 2019 году у бизнесмена обнаружили лейкемию, а в этом году он переболел новым коронавирусом.