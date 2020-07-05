Две ракеты запущены из сектора Газа по территории Израиля

Влада Некрасова

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили 5 июля две ракеты по израильской территории, заявили в пресс-службе армии Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в заявлении.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу, «на местности вокруг сектора Газа» прозвучали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил о решении расторгнуть все договорённости с Израилем и США из-за намерений израильской стороны присоединить себе земли частично признанного государства.