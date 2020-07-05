Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Еда в мире стала дороже

Еда в мире стала дорожеФото: Kevin Frayer / Getty Images

Мировые цены на еду выросли в июне впервые с начала года, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары составил в среднем 93,2 пункта в июне, что примерно на 2,4 процента выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость растительного масла подскочила на 11,3 процента после снижения в течение четырех месяцев подряд. Сахар стал дороже на 10,6 процента, а молочная продукция — на 4 процента. Цены на зерновые и мясо упали на 0,6 процента с мая.

Согласно отчету, мировое производство зерновых должно достичь нового рекордного уровня в 2,7 миллиарда тонн в 2020 году. Прогнозы производства пшеницы были повышены для Индии и России.

В мае мировые цены на продовольственные товары достигли рекордно низкого уровня с декабря 2018-го из-за негативных последствий пандемии коронавируса. Майское снижение затронуло все категории, кроме сахара.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти
Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти
Еда в мире стала дороже
Еда в мире стала дороже
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля
Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Большой адронный коллайдер помог открыть новую частицу
Большой адронный коллайдер помог открыть новую частицу
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

ООН: Рост цен на продовольствие в июне достиг 4-летнего максимума
Мировые цены на продовольствие в августе достигли пика за 15 месяцев
Инфляция в РФ за неделю составила 0,1%, с начала года - 5,1%
Инфляция в РФ держится на уровне 0,1% четвертую неделю подряд