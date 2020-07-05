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Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы

Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы
Делегаты конференции пензенского регионального отделения партии "Единая Россия" в субботу выдвинули действующего губернатора области Ивана Белозерцева кандидатом на выборы главы области, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения ЕР.

Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором Пензенской области на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора. Президент РФ Владимир Путин 11 июня 2020 года по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым и пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак позднее сообщил, что ЕР выдвинет кандидатуру Белозерцева на губернаторских выборах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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