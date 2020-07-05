ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего машиностроения

Анастасия Иванова

Украинское правительство планирует осуществить пилотный проект — закупать только ту продукцию машиностроения, если она хотя бы частично произведена в стране. Евросоюз сразу заявил, что в этом случае украинские компании могут остаться без европейских кредитов.

Правительство Украины опубликовало проект постановления «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства» для общественных слушаний и сразу получило ответ от Евросоюза. Издание «Наши гроши» опубликовало письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В нем представитель ЕС недвусмысленно заявляет, что такая защита отечественного машиностроения абсолютно не устраивает Евросоюз. При том, что в украинском правительстве предлагают, чтобы локализация производства составляла 15%-30%.

Матти Маасикас указал на то, что планы украинской стороны нарушают основы равного отношения и недискриминации. Тоже самое посол думает и о законопроекте в украинском парламенте, который вносит изменения в закон о публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации украинской промышленности.

«Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, который по нашей оценке также нарушит ст. IV соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации», — говорится в письме дипломата из ЕС. Он считает, что локализация производства до 60% лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках.

В конце письма Матти Маасикас заметил, что степень локализации предусматривается и в многочисленных проектах, которые финансируются такими организациями, как Европейский инвестиционный банк. И такой подход Киева, по его словам, негативно скажется на деятельности международных кредитных учреждений на Украине.