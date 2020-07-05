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Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург

Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург
Авиакомпания Finnair отменила продажу билетов на рейсы в Москву в августе, единственным ее направлением в России на этот месяц остался Санкт-Петербург, следует из системы бронирования перевозчика.

На московском направлении Finnair работает совместно с "Аэрофлотом", рейсы российского перевозчика в Финляндию остаются доступными с 1 августа.

На рейсах в Петербург финская компания является единственным эксплуатантом, и с 1 августа остается доступен один ежедневный рейс.


Пресс-служба Finnair не смогла оперативно прокомментировать данное решение.


С 1 июля Finnair выполняет рейсы примерно по 40 направлениям в Европе и Азии, среди которых Гонконг, Сеул и Токио.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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