Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург
Сегодня, 02:48 Лидия Мартынова
Авиакомпания Finnair отменила продажу билетов на рейсы в Москву в августе, единственным ее направлением в России на этот месяц остался Санкт-Петербург, следует из системы бронирования перевозчика.
На московском направлении Finnair работает совместно с "Аэрофлотом", рейсы российского перевозчика в Финляндию остаются доступными с 1 августа.
На рейсах в Петербург финская компания является единственным эксплуатантом, и с 1 августа остается доступен один ежедневный рейс.
Пресс-служба Finnair не смогла оперативно прокомментировать данное решение.
С 1 июля Finnair выполняет рейсы примерно по 40 направлениям в Европе и Азии, среди которых Гонконг, Сеул и Токио.
По материалам: ria.ru