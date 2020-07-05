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Германия нарушила планы Илона Маска по скандальному заводу Tesla

Германия нарушила планы Илона Маска по скандальному заводу TeslaФото: Stephen Lam / Reuters

Жители немецкого города Грюнхайде и местные экологи нарушили планы производителя электромобилей Tesla и его основателя Илона Маска по строительству и использованию завода в федеральной земле Бранденбург, в которой расположена столица страны Берлин, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на запрос Tesla в региональные органы власти.

Компания отказалась от первоначальных намерений по строительству цеха для производства аккумуляторов, который вызывал беспокойство экологов из-за необходимости вырубать близлежащие леса и производить забор чистой воды. Из-за этого завод стал скандальным.

При этом остальные производственные мощности в рамках завода будут реализованы. Среди них прессовый, лакировочный и литейный цеха, а также подразделения по выпуску кузовов, сидений, двигателей и конечной сборке.

Высота производственных помещений, как ожидается, будет снижена с 24 до 15,2 метра. Также компания откажется от производства пластика.

Завод в Грюнхайде станет первым в Европе. В начале года в присутствии Маска были открыты производственные мощности рядом с китайским Шанхаем.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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