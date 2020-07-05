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Городу Суровикино Волгоградской области угрожает степной пожар

Городу Суровикино Волгоградской области угрожает степной пожар

В Волгоградской области образовался второй по счёту ландшафтный пожар, вспыхнувший в степи. На этот раз пожарные борются с огнём в Суровикинском районе.

По словам очевидцев, пламя вспыхнуло и стало быстро распространяться по степи. В настоящий момент огонь уже подошёл к федеральной трассе и приближается к городу Суровикино. На месте чрезвычайного происшествия пожарные расчеты совместно с сотрудниками районной полиции делают всё возможное, чтобы пожар не добрался до домов горожан.

Федеральная трасса «Волгоград — Каменск-Шахтинский» продолжает функционировать в обычном режиме. Издание «V1.RU» напоминает, что ещё один пожар, вспыхнувший в степи, бушует сейчас в Иловлинском районе. Пожарные там не могут совладать с огнём вторые сутки.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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