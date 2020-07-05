Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из лучших и самых опытных астрологов в России. Ее прогнозы всегда объективны и настроены на помощь в поисках удачи и внутренней гармонии для всех Знаков Зодиака.

На этой неделе стоит помнить о том, что биоэнергетика и успех неразрывно связаны, поэтому желательно не рассказывать никому о своих грандиозных планах. Чужие сомнения, зависть или негатив могут стать началом черной полосы для вас, поэтому лучше оставлять личные планы и задачи тайными до самого конца.

Овен

У Овнов на этой неделе ожидаются большие успехи в любви, поэтому одиноким представителям Знака нужно активизироваться и набраться смелости для новых знакомств и флирта. Также полезно будет проводить время со своей семьей и уже имеющейся второй половинкой, которая может обидеться, если Овны продолжат думать только о работе или развлечениях.

Овны относятся к тем людям, которые часто корят себя за то, чего не сделали или что сделали неправильно. Не нужно заниматься самокопаниями сейчас, поскольку это может привести к самосглазу. Конечно, от этой проблемы можно впоследствии избавиться, но лучше не допускать появления сомнений и страхов. В свободное время лучше активно отдыхать и больше гулять.

Телец

Каждый из Знаков по-разному выражает свои чувства. Тельцам полезно будет проанализировать действия второй половинки или человека, который нравится. Вполне возможно, что Тельцы просто не замечают знаков внимания со стороны того, кого любят. Это идеальная неделя для решения различных семейных дилемм и конфликтов.

Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы сейчас не ссорились с окружающими, а решали проблемы посредством компромиссов. Также ночные светила создадут прекрасные условия для новых начинаний дома и на работе, поиска увлечений и занятий спортом. Это будет насыщенное время, когда всё, что происходит вокруг, очень важно.

Близнецы

Первые пару дней недели Близнецам будет нелегко вливаться в работу и ритм жизни. Не исключено, что это станет причиной неудач. На помощь придут три способа мгновенного привлечения удачи. Стоит пользоваться ими в любой опасный момент, чтобы отвести беду и не допустить негативного развития событий.

Планеты сделают Близнецов более продуктивными на этой неделе, поэтому не стоит упускать возможности проявить себя в работе и бизнесе. Также звезды наделят этих людей невероятной харизмой и обаянием, что можно использовать в любви и при знакомствах. Окружающие станут больше тянуться к представителям данного Знака.

Рак

Не стоит игнорировать советы, которые будут давать близкие люди. Большинство из них окажутся полезными и важными. С 6 по 12 июля для Раков будут важны все сферы жизни. Необходимо стараться в работе и не плошать в любви, как следует отдыхать, не забывать про саморазвитие и следовать законам Вселенной.

Энергетика недели плохо подходит для необдуманных рисков, а также для лени и прокрастинации. Безделье может навредить бизнесу и работе, а также стать проблемой в любви, семейном счастье. Желательно избегать общения с неприятными людьми, а также не захламлять свое рабочее место и дом. В понедельник, 6 июля, нужно навести порядок или даже сделать генеральную уборку.

Лев

В данный период Львам стоит стремиться к внутренней гармонии. Для этого стоит больше отдыхать и меньше перегружать себя заботами и работой. Это будет идеальное время для отпуска, поездок личного характера, путешествий и походов. Нужно почаще бывать на природе, а также сторониться случайных новых знакомств и общения с неприятными людьми.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не перетягивать на себя чужие проблемы, а заниматься решением своих. Львам можно стать чуть более эгоистичными, потому что на этой неделе очень важно заниматься собой, саморазвитием и проявлять самодисциплину. Также далеко не последней по важности будет забота о своем здоровье.

Дева

Вторник и среда — самые опасные дни этой недели. В эти дни могут появляться тревожные мысли. Избавиться от страхов, тревоги и негатива поможет специальная медитация. Вторая неделя июля прекрасно подходит для различного рода практик, легких физических упражнений, молитв и походов в храм, синагогу или мечеть. Духовный мир в этот период требует обновления.

В работе все обещает быть спокойным и предсказуемым. Девам стоит браться только за самые простые и необходимые дела, чтобы не нагружать себя по полной программе. Это хороший период для небольших внеплановых покупок, которые помогут поднять настроение. Также полезно будет менять стиль, прическу, работать над внешностью.

Весы

Для Весов самой главной станет финансовая сфера. На этой неделе финансовые потоки будут особенно мощными, что позитивно скажется на совершении дорогостоящих приобретений и шопинге в целом. Также стоит обращать внимание на знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли. Возможно, что на работе и в бизнесе получится повысить доход.

В общении с людьми Весов ожидают некоторые неприятные сюрпризы в пятницу и воскресенье. Это значит, что 10 и 12 июля лучше провести в уединении. Можно уделить время хобби, прогуляться либо закрыться дома в окружении любимых фильмов, книг и теплого пледа. Это будет прекрасное время для релаксации.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит как можно больше общаться с представителями самых романтичных и любящих Знаков Зодиака. От них можно будет набираться позитивной энергии и оптимизма. Это лучшее время для знакомств и для общения, совместных дел с близкими людьми и коллективной работы.

Очень мощной станет интуиция Скорпионов, поэтому можно опираться на шестое чувство в принятии важных решений. Люди этого знака будут всё успевать и быстрее смогут достигать успеха в новых начинаниях. Желательно не забывать о помощи окружающим, но не превращать это в бездумный альтруизм. В некоторых ситуациях придется занять оборонительную позицию.

Стрелец

Первые три дня недели отметятся не самой лучшей энергетикой звезд и планет, что негативно скажется на силах Стрельцов. Дыхательная гимнастика поможет изменить ситуацию к лучшему. Увеличение энергетики поднимет боевой дух Стрельцов и позволит им обрести мощную и непоколебимую уверенность в себе, что немаловажно в такие периоды.

Не нужно ждать у моря погоды. Пора действовать и менять свою жизнь, не ожидая, пока случится чудо. Будущее в руках самих Стрельцов, которые отличаются острым умом и мудростью. Этим людям не составит большого труда заставить себя действовать без промедления. Важно лишь иметь мотивацию и четкие цели — и в любви, и в делах.

Козерог

На этой неделе звезды и планеты всё время будут в довольно противоречивом положении. Для того, чтобы каждый день был удачным и светлым, стоит начинать его с позитивной ноты. Утренняя медитация на счастливый день и удачные события поможет Козерогам настраивать себя на нужный лад быстрее. С ней жизнь станет проще, а боевой дух — крепче.

Жизнь людей этого Знака преобразится и может уже не стать прежней. Разумеется, в этом будут свои недостатки и свои плюсы. Последних будет значительно больше, но они могут быть не видны сразу, поэтому не стоит паниковать раньше времени. Нужно смотреть на все с нескольких сторон и не делать поспешных выводов о людях и событиях.

Водолей

В первой половине недели Водолеев могут ожидать трудности на работе и дома, неприятное общение. Всё это может навредить ауре и энергетике этих людей. Есть простые бытовые секреты, которые помогут восстановить биополе. Стоит разграничить время работы и отдыха — нельзя лениться в рабочее время и работать на выходных.

Это хорошая неделя для небольших командировок, смены обстановки. Снизить негативное влияние планет и звезд в начале недели поможет генеральная уборка. Не нужно делиться своими планами с окружающими и взаимодействовать с токсичными людьми. В конце каждого дня можно ждать небольшие приятные сюрпризы.

Рыбы

Рыбам желательно как можно меньше общаться с жадными Знаками Зодиака. Такие люди без зазрения совести могут предать, обмануть, подставить. Звезды и планеты хотят, чтобы Рыбы доверяли лишь себе и все дела решали самостоятельно. Не нужно просить советов — лучше довериться личному опыту либо прислушаться к интуиции, которая усилится после 9 июля.

В конце недели полезно будет строить планы на будущее. Камнем преткновения могут стать слишком большие амбиции. Не нужно желать слишком многого, потому что Вселенная не сможет дать Рыбам все и сразу. Также это может заставить Рыб столкнуться с мощной оппозицией, а новые конфликты им сейчас ни к чему.