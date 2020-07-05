Гражданам дадут право самим решать, как расходовать средства местных бюджетов

Анастасия Иванова

Инициативные граждане получат возможность решать, как расходовать средства местных бюджетов и участвовать в реализации таких проектов. Законопроект об инициативном бюджетировании Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Документ, разработанный вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, сенатором Олегом Мельниченко и главой думской фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, направлен на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию. Глава государства, обращаясь к парламентариям, призвал их обеспечить условия для активного участия граждан в улучшении условий жизни на местном уровне.

Документ вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» и Бюджетный Кодекс и вводит понятие проекта инициативного бюджетирования — это «проект, посредством которого обеспечивается участие жителей муниципального образования или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по решению вопросов местного значения».

Инициаторами таких проектов смогут выступать гражданин или инициативная группа граждан, проживающие на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта.

Как уточнил один из авторов документа, Олег Мельниченко во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, вносимые проекты должны отражать мнение населения и быть направлены на решение вопросов, которые имеют приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части. Обязательным условием для рассмотрения проектов должно быть их размещение в Интернете.

Если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, то она организует проведение конкурсного отбора. Источником финансирования являются средства из местного бюджета. Кроме того, инициатива допускает и взносы граждан.

«Суть инициативного бюджетирования — это не сбор денег. Мы допускаем инициативные взносы, но, прежде всего, это участие граждан в распределении бюджетных средств», — подчеркнул Мельниченко.

Документ предполагает не только денежные взносы от граждан, но и «добровольное имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц». Как отмечают законодатели, его реализация будет способствовать развитию сотрудничества граждан и власти и усиление общественного контроля. Важно, что в случае если проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.