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Греция не согласна с условиями использования коронавирусной помощи от ЕС

Греция не согласна с условиями использования коронавирусной помощи от ЕС
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не примет условия, которыми Евросоюз оговаривает использование чрезвычайной финансовой помощи в борьбе с последствиями нового коронавируса.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов, и предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.

Греческий премьер-министр в связи с этим подчеркнул в интервью газете Financial Times, что не поддержит возвращение надзора, который был введен "финансовой тройкой" (ЕС, Европейским центробанком и Международным валютным фондом) во время экономического кризиса в стране.


"Греки повзрослели. И мы хотим проводить наши собственные реформы", - пояснил Мицотакис.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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