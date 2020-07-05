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Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику

Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
Многие компьютерные хакеры во время пандемии коронавируса "проявили этику" и не атаковали информационные системы российских медицинских учреждений, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Отмечу, что у этих злоумышленников (занимающихся DDoS-атаками - ред.), в отличие от тех, кто создает фишинговые ресурсы, наверное, есть "профессиональная этика", я надеюсь на это. Мы видели во многих странах мира атаки на медучреждения, в России этого не происходило. То есть, ни объявлений на хакерских форумах, ни заражений, ни атак шифровальщиков", - сообщил он.

"Была какая-то редкая для нашего наблюдения этика, как будто с учетом того, что происходит, все поняли, что в России медицинские учреждения - вопрос жизни или смерти для многих людей... Это, естественно, мое предположение, я не общался с хакерами, но я заметил. В принципе, это было бы "супер-аморально", - отметил Сачков.


Великобритании и США, по его словам, были зафиксированы атаки порталов заказчиков строящихся медучреждений.
# Россия
По материалам: ria.ru

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