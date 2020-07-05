Грузию делают жертвой, чтобы у Запада были козыри против России — интервью

Лидия Мартынова

Профессор Кавказского международного университета политолог Тамар Кикнадзе в интервью корреспонденту издания «Грузия и Мир» Эке Наскидашвили рассказала о «замороженных» отношениях Грузии с Абхазией и Осетией и деструктивных действиях в отношении России.

— «Грузинская мечта» отличается от предыдущей власти тем, что в ее лексике отсутствует агрессивная риторика в адрес России. Саакашвили целенаправленно поносил российские власти, и воду это лило исключительно на мельницу Запада, поскольку никак не входило в государственные интересы самой Грузии.

— Оставленные Саакашвили хвосты в лице Гварамия — Габуния продолжают дело, начатое их лидером. Тандему этому поручено осуществление деструктивных действий, и они лезут из кожи вон, чтобы спровоцировать Россию, вынудить нашего северного соседа проявить по отношению к нам агрессию. На наше счастье, российское руководство не воспринимает две эти одиозные фигуры всерьез и старается воздерживаться от острой реакции в ответ на их провокации. Тем более, как мне кажется, грузинским властям надо гораздо строже относиться к подобным гварамия-габуниям, потому что их деструктивные действия содержат в себе большие угрозы для нашей страны.

Что касается замороженных отношений с Абхазией и Осетией, мне бы хотелось, чтобы шли и поддерживались внутренние процессы, незаметные для постороннего глаза, но идущие на пользу делу. Руководство наше должно понять — и, хочется верить, оно понимает, — что в обход России никаких отношений с абхазами и осетинами у нас не получится.

Указом президента Российской Федерации председателем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству назначен внук Евгения Примакова — Евгений Примаков — младший. Для Грузии, в том числе для нас с вами, это довольно обнадеживающий факт. Евгений Александрович считается профессионалом своего дела и при этом весьма уважительно относится к грузинам. Возможно, кардинально изменить существующую картину ему не удастся, однако у грузинской стороны наверняка появится возможность общения с ним.

— Отрадная новость. Однако изъявит ли грузинская сторона желание разговаривать с Евгением Примаковым — младшим? Вернее, позволят ли нам начать такой разговор?

— Для Грузии будет, конечно, весьма затруднительно предпринять самостоятельные шаги в этом направлении. Наша страна очень прочно прикована к Западу. Грузия подписала ассоциированное соглашение, а это означает, что свобода выбора у нас отсутствует. Европа и Америка выделяют нам миллиарды долларов в виде помощи, и мы попадаем во все большую и большую зависимость от них.

— Остается надеться лишь на единственное — на изменение мирового порядка в целом.

— Дональд Трамп уже заявил, что США больше не хотят играть роль мирового жандарма. По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, у США пропало желание пребывать в статусе государства-гегемона. Все это порождает надежду на то, что мировой порядок изменится в нашу пользу. Американский президент не раз повторял, что он желает урегулирования отношений с Россией. Наладить отношения с Россией всячески будет пытаться и Запад в целом, поскольку он не может недооценивать фактор существования такой огромной страны. Именно в этом контексте у меня присутствует надежда на то, что Грузия попытается эффективно воспользоваться протекающими в мире изменениями. Мне понятны сожаления представителей руководства страны в связи с тем, что они ничего не могут поделать. Вот почему ускорение событий, на мой взгляд, пойдет Грузии впрок. Изменения, которые начнутся в скором времени по всем миру, будут действительно очень для нас полезны и дадут шанс завоевать хорошие позиции.

— Ваш оптимизм мне понятен, однако большинство населения Грузии воспринимает нашу власть только в роли вассала Запада, поскольку она беспрекословно выполняет приказы даже рядовых конгрессменов…

— Грузия несвободна в своих действиях, мы все об этом знаем, и тут не о чем спорить, но скоро сформируется новый мировой порядок, согласно которому все будет перераспределено по-новому, и процесс этот для Грузии обнадеживающий. Повторяю, на данном этапе резкие движения вряд ли обещают стране пользу (и даже могут стать пагубными для нее). Прежде наша власть должна внимательно присмотреться к тому, каким будет этот новый мировой порядок, и тогда у нее появится возможность действовать более уверенно.

— В последнее время много говорится о том, что из-за пандемии Западу сейчас, мол, не до нас. Так неужели Грузия не могла воспользоваться обстановкой, возникшей в период подобного, скажем так, «недосуга», чтобы установить хотя бы культурные отношения с нашим северным соседом?

— Культурные отношения в политике необходимы, и я давно не переставая говорю об этом. Причем попытаться наладить их можно было и безо всякой пандемии. Хотя пандемия действительно оказала огромное влияние на мировую политику и ускорила так называемый процесс перераспределения. В Америке элиты столкнулись друг с другом, либералы, финансисты и др. придираются к президенту, он явно стал причиной столкновения мировых элит. Победа американского президента на выборах в значительной мере предопределила будущую мировую политику. Дональд Трамп, уверена, выиграет очередные выборы и завершит разгул либералов. Мир запутался, его шатает из стороны в сторону, и нашей маленькой стране надо проявлять особую осторожность. Я надеюсь, что глава нашего правительства настоящий профессионал. Будь у нас еще несколько таких лидеров, удалось бы свободно вывести страну из существующего незавидного положения и спасти ее.

— Почему пресс-спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова упрекнула Грузию, сказав, что она безо всяких на то причин расширяет антироссийскую, антиабхазскую и антиосетинскую риторику?

— Мария Захарова говорит о прерванных отношениях в Женеве. Думаю, что «женевского формата», встреч Карасина и Абашидзе все равно оказалось бы недостаточно для урегулирования грузинско-абхазских и грузинско-осетинских проблем. Но сейчас приостановлены встречи любого рода, при том что можно было организовать видеовключения, проводить телемосты. К сожалению, этого не происходит. К тому же в данный момент у Грузии масса внутренних проблем. У власти сложились напряженные отношения с так называемой оппозицией, которая выступает активнейшим союзником основоположников и инициаторов глобализации и действует в ущерб нашему государству.

— В социальной сети получило широкое хождение мнение о том, что нам крайне необходимо иметь свое лобби в России…

— Да, иметь в России свое лобби нам бы очень не повредило. Предыдущее руководство действовало вопреки интересам Грузии и разорвало всяческие отношения с северным соседом. Несколько лет назад я сказала в одной из передач, что необходимо найти с Россией общий язык, а националы мне тогда ответили: считайте, что России просто не существует, представьте, что на ее месте простирается океан. Помню я тогда ответила, что если мы встанем на такую точку зрения, этот океан нас смоет.

О людях, как я, которые полагают, что в интересах восстановления территориальной целостности страны разговор с Россией обязателен, они говорят: «Это русофилы и пусть лучше они молчат». Между тем получается-то все как раз наоборот, и своими деструктивными действиями именно они вынуждают Российскую Федерацию проявлять агрессию в отношении Грузии. Саакашвили был врагом страны, и теперь начатое им дело продолжают гварамия-габунии. Нельзя наносить подобные оскорбления державе, владеющей ядерным оружием, и ее президенту. В международном праве существует понятие виктимизации, означающее процесс превращения в жертву. Так вот, мы целенаправленно пытаемся вывести Россию из себя, чтобы оказаться в положении жертвы и дать в руки Западу и либералам козырь против России. Так случилось и в 2008 году, когда началась война с ней. Помню, тогдашний председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Шота Малашхия заявил: «Мы начнем с Россией войну». Я, по правде говоря, сначала подумала, что это шутка, потом решила, что они там во власти не в себе. Однако факт — исполнили все, о чем говорили.

С точки зрения территориальных проблем националы отбросили Грузию назад на десятки, а может, и сотни лет. Начинать борьбу за восстановление территориальной целостности своей страны грузинам фактически придется теперь с минуса. Следовало по заслугам осудить саакашвилевское правление, придать ему статус не криминала, а изменника Родины.

— Прошло шесть лет после подписания ассоциированного соглашения (с Евросоюзом. — Ред.), и в памяти от этого мероприятия лично у меня остались лишь веселые звуки «шалахо»… Что мы реально получили в результате договора?

— Страна официально объявила о своем прозападном курсе, соответственно, благодаря ассоциированному соглашению мы получили режим безвизового передвижения. Кстати, довольно спорно, хорошо это или плохо! Не исключено, скоро ассоциированное соглашение утратит смысл, как и многие другие наши представления. Повторяю еще раз: в мире идет процесс нового перераспределения, и никто пока толком не знает, в какой он окажется экономической и политической зоне. Грузия стоит перед крупными вызовами и должна вести себя предельно осторожно. Мы обязаны не запутаться, не потеряться в политических лабиринтах. И не только не потеряться, но и суметь выбрать наилучший выход их всех существующих, чтобы дальше двигаться этим путем. Бездействие для нас гибельно. Если не пошевелить пальцем, за нас нашу судьбу решат другие, нас даже не спросив. Бросят где-нибудь на периферии без прав и всего остального. А после того как процесс перераспределения завершится, — а произойдет это очень скоро, — мы уже ничего не сможем поделать. Все лучшие места будут заняты!