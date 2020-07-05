Ход лошадью: Россия купит президента США, некорректно сидящего на коне

Влада Некрасова

«Война памятников» дошла до стадии монетизации проекта — российский фонд Art Russe готов приобрести у США статуи Александра Баранова и Теодора Рузвельта и, в целях сохранения культурного и исторического наследия, установить их в Санкт-Петербурге. Соответствующие запросы были отправлены властям города Ситка на Аляске, где сейчас решается судьба монумента первому главному правителю Русской Америки, и Нью-Йорка, мэр которого уже дал добро на «низложение» 26-го американского президента. Возможно, инициатива Art Russe направит «праведный гнев» борцов с прошлым в новое русло…

Намерение выкупить именно эти памятники обусловлено тем, что обе исторические личности, как отметили в фонде, являются знаковыми для России. Александр Баранов, кроме того, что был главным правителем русских поселений в Северной Америке, налаживал новые торговые связи Российской империи — с Китаем и той же Америкой. А Рузвельту «мы должны быть благодарны», по мнению основателя Art Russe предпринимателя Андрея Филатова, за поддержку России в войне с Японией.

«Именно Америка под президентством Рузвельта выступила посредником в мирных переговорах 1905 года, а подписанный в США Портсмутский мирный договор был заключен на таких выгодных для России условиях, что Витте (Сергей Витте, тогдашний глава комитета министров, главный переговорщик со стороны России. — Авт.) вернулся домой победителем», — подчеркнул Филатов (цитата по ТАСС).

Власти Ситки (находится на острове Баранова), — то ли уже получившие предложение, то ли еще нет, — в любом случае обещают действовать «конструктивно, цивилизованно (как и предлагало ИА Newstes), уважительно к истории в данном деликатном вопросе» (в решении судьбы бронзового русского губернатора Аляски). Из Нью-Йорка пока вестей нет…

Теодор Рузвельт, монумент которому с 1940 года стоит у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке (основан в 1869 году, в его попечительский совет, кстати, входил отец будущего президента, Теодор Рузвельт - старший), с одобрения местной мэрии будет демонтирован. Ничего личного — в рамках «иерархической композиции»: экс-президент изображен сидящим на коне, в то время как сопровождающие его с разных сторон индеец и афроамериканец «перемещаются», ухватившись за стремена президентской лошади. Билл-де Блазио, мэр Нью-Йорка, сказал, что скульптуру попросили убрать, поскольку она изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и расово неполноценных. Он отметил, что снос памятника — правильное решение и сейчас «правильное время для того, чтобы убрать эту вызывающую споры статую». В итоге последнюю демонтируют как символ колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Надо заметить, что на лошадь Рузвельта забросила не безудержная фантазия автора монумента — будущий президент был одним из организаторов 1-го добровольческого кавалерийского полка «Мужественные всадники» времен Испано-американской войны 1898 года, который — полк — позже и возглавил. На Кубе, поддержанной США, тогда как раз боролись за независимость. В итоге всех этих баталий США стали главной силой в Карибском регионе и приросли тихоокеанскими владениями Испании. Рузвельт сражался на Кубе, получил медаль Почета, а в 1901 году по стечению обстоятельств стал президентом США (его предшественника Уильяма Мак-Кинли застрелили). Так что образ Рузвельта-кавалериста — явление в США привычное и само по себе пока не порицаемое, а вот идейное обрамление по нынешним временам подкачало.

Теперь Теодору Рузвельту, вероятно, придется довольствоваться Залом биоразнообразия вышеуказанного музея, который собираются назвать его именем. Хотя гарантировать этого нельзя, поскольку противники 26-го хозяина Белого дома клеймят его как империалиста и упрекают в том, что он положил начало американской экспансии, а к концу жизни превратился в откровенного расиста. Возможно, и до Зала биоразнообразия дело не дойдет.

Эксперты полагают, что если у бронзового Баранова есть шанс переехать в Россию, то Теодора Рузвельта США вряд ли выпустят за границу. И на какой свалке истории найдет он место, никому сейчас не ведомо — упрячут ли его в запасники, распилят ли, или сбросят в ближайший залив…

Стоп! Не нужно разрушать или топить в водоемах осколки колониального и расистского прошлого — это расточительство и бесхозяйственность. Им можно найти лучшее применение.

Их можно продать, как продавали рабов, — как видим, спрос имеется.

Можно создать резервацию на каком-нибудь необитаемом острове, куда в рамках исторической справедливости свезти нереализованных «рабовладельцев и расистов» со всего Нового и Старого Света, чтобы потом показывать их за большие деньги, как животных в зоопарке. Благо, есть они не просят — они же памятники. Конечно, сами по себе изгои вряд ли станут доходной статьей бюджета, раз уж эти персоны оскорбляют взгляд собственно стоянием на исторически захваченных ими клочках земли где-нибудь в Лафайет-сквере в Вашингтоне или в Гайд-парке в Лондоне. Кто же (кроме мазохистов, конечно) добровольно и на свои отправится невесть куда травмировать чувства лицезрением париев — не идолы же с острова Пасхи. Но вопрос решаем: можно позволить эти оскорбленные чувства выплескивать, не стесняясь, — вот как сейчас: плевать мемориальным персонам в лицо (фейс, морду, физиономию, рожу), показывать им фиги и факи, производить иные (бесконтактные, конечно, иначе вся затея потеряет смысл: надолго памятников не хватит) действия и жесты, самоотверженно отдавшись соблазну бандитизма, по выражению британского премьера Бориса Джонсона (так он охарактеризовал поведение тех, кто памятник экс-премьеру Уинстону Черчиллю возле здания парламента в Лондоне снабдили ремарками: «Был расистом» и «Жизни черных имеют значение»).

Можно даже не позволить, а, наоборот, запретить выплескивать — запретный плод сладок, как известно. Можно выставить там ряженых полицейских или нацгвардейцев, чтобы происходящее ничем не отличалось от реальности, а было, как в компьютерной стратегии, — ярко, захватывающе, конечно не больно и с бонусом в 10 и более жизней. Вот тогда да, тогда наплыв публики будет колоссальным и деньги потекут рекой. Заодно разгрузится центр Нью-Йорка, Лондона, Копенгагена и прочих мест воплощения порока, включая разум возмущенный.

Стоило бы, следуя тренду, туда же, в резервацию, отправить и Русалочку, эту «расистскую рыбу», смущающую самим своим существованием. (Ну эта под раздачу попадает регулярно: на 52-м году жизни ей отпилили голову художники-троцкисты, найти похищенное не удалось, пришлось восстанавливать. Ее резали, взрывали, пририсовывали ей лифчик, облачали в паранджу и хиджаб, вооружали фаллоимитатором…)

Надо полагать, что Русалочка, установленная в порту Копенгагена и накануне заклейменная надписью: «Расистская рыба» (или «Рыба-расист»), ответила за Датскую Вест-Индию — именно из копенгагенского порта отправилась экспедиция, снаряженная местными купцами, которая в 1666 году высадилась на необитаемом тогда острове Сент-Томас, где через 6 лет Датская Вест-Индская компания основала колонию… Что было дальше, думается, объяснять не стоит. Числятся за Данией и прочие экспансионистские грешки. Но Русалочка тут точно не при делах. Хотя бы потому, что появилась на свет в 1913 году. Впрочем, есть версия, что клеймо: «Расистская рыба» ей досталось из-за компании Disney: в прошлом году на роль Русалочки в фильме-ремейке там выбрали темнокожую Холли Бейли. Видимо, что-то пошло не так.

Однако 117-летнюю обитательницу копенгагенского порта в резервацию, конечно, помещать не нужно при любом раскладе. Не виноватая она. К тому же хоть и памятник, хоть и выдуманный персонаж, сказочный, хоть не совсем, но всё-таки — барышня… До нее борцы с «колониализмом и расизмом» охотились с краской, веревками, бревнами, ремнями большей частью на особей мужского пола да, кажется, на королеву Викторию, удостоившуюся эпитетов «рабовладелица», «колонизатор» и «расист». (Та взошла на престол в 1837 году, уже после отмены рабства в Британской империи, но во время ее правления владения короны значительно расширились, в том числе за счет Индии и Черного континента.) Но императрицу Индии правильнее провести по строке «Государственный деятель».

Русалочку лучше выкупить и вывезти в Санкт-Петербург — целее будет.

А остальных — взводы, роты, батальоны, полки памятников, гранитных, медных, мраморных и прочих, — как некогда рабов-невольников разных цветов кожи, включая белый, погрузить на корабль и отправить в путешествие в один конец — на остров позора, глумления, невезения, глупости и недальновидности… Главное, остров выбрать побольше: когда-нибудь эта армия свергнутых сегодня кумиров пополнится изображениями (монументов им не воздвигнут, пожалуй) тех, кто нынче впадает в мракобесие, полагая, что вершит праведный суд от имени Истории — восстанавливает справедливость…

Как сообщало ИА Newstes, «война памятников» вспыхнула в США, а потом перекинулась на другие страны в ходе массовых беспорядков после убийства полицейским в конце мая при задержании негра-рецидивиста Джорджа Флойда.

Наталия Беспалова

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