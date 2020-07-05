Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России

Лидия Мартынова

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии.

"Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет", — рассказал врач радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, ничего страшного во вспышке чумы нет, так как в Китае и Монголии есть специальные службы, которые занимаются подобными явлениями.

Жемчугов добавил, что подобные вспышки случаются довольно часто, например, несколько лет назад ее зафиксировали на Алтае, а прошлой осенью — в Китае.