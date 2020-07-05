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Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России

Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии.

"Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет", — рассказал врач радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, ничего страшного во вспышке чумы нет, так как в Китае и Монголии есть специальные службы, которые занимаются подобными явлениями.


Жемчугов добавил, что подобные вспышки случаются довольно часто, например, несколько лет назад ее зафиксировали на Алтае, а прошлой осенью — в Китае.

# Россия
По материалам: ria.ru

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