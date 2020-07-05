Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

Вадим Карасев

Вспышки бубонной чумы, подобные тем, что зарегистрированы сейчас в Монголии и Китае происходят довольно часто, но ничего страшного в этом нет. Такое заявление сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор наук, врач-инфекционист Владислав Жемчугов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, бубонная чума тысячелетиями сохраняется в природных очагах, каковыми являются Китай и Монголия, а также российские регионы – Тува, Алтай, Иркутская область.

Профессор рассказал, что заразиться местные жители могут от диких животных – сусликов и сурков, которых они употребляют в пищу, хотя это запрещено. Разносчиками инфекции могли стать и блохи, попавшие в жилище.

По словам Жемчугова, в очагах заражения людям теперь сделают прививки и введут жесткий карантин с привлечением военных.

Бубонная чума относится к первой группе опасности из четырех, то есть скорость распространения и летальность от этой болезни очень высокие. По этим показателям коронавирус не так опасен – он относится ко второй группе, как объяснил ученый.

До начала ХХ века бубонная чума считалась практически неизлечимой и имела почти стопроцентную летальность. Но с появлением вакцин и антибиотиков ее научились лечить. При своевременно начатом лечении выздоравливают почти все заболевшие. Но без медицинской помощи инфекция, по данным ВОЗ, может убить взрослого человека менее чем за сутки.

Читайте также: Бубонная чума пришла в КитайВ Монголии выявили два случая бубонной чумы