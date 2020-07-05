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"Известия": защита Ефремова будет выстроена вокруг приступа эпилепсии перед ДТП

"Известия": защита Ефремова будет выстроена вокруг приступа эпилепсии перед ДТП

Адвокаты Михаила Ефремова будут настаивать в суде на версии о том, что смертельное ДТП произошло из-за приступа абсансной эпилепсии у актера. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный источник.

По его словам, защита будет выстроена на утверждении, что припадок у Ефремова произошел непосредственно перед ДТП. Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не намерен признавать свою вину, а компенсацию семье погибшего Сергея Захарова предлагал выплатить только потому, что "в ДТП участвовала его машина". Позже на это отреагировала защита семьи Захарова.

ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования. Ему грозит до 12 лет колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.


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По материалам: uposters.ru

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