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Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапуриВилле ХаапасалоФото: Armi Lötjönen / Instagram

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. Хаапасало, имеющий собственный небольшой ресторанный бизнес, обратил внимание, что в его заведении в Хельсинки большим успехом среди местного населения пользуются хачапури. Поэтому актер решил открыть в селе Пуумала свою пекарню и продавать изделие грузинской кухни.

По словам артиста, мини-бизнес процветает: ежедневно у пекарни выстраиваются целые очереди финнов, желающих отведать его хачапури. Цена одной порции — 12 евро (около 950 рублей). Ради такой популярности Хаапасало приходится прилагать немало усилий: рано вставать, печь хачапури, затем отвозить их на торговую точку и продавать. Недавно у него был самый длинный рабочий день — 19,5 часов.

Сейчас в пекарне Хаапасало трудится уже шесть человек. Несмотря на отсутствие основной работы, актер доволен, что занят делом и не жалуется на жизнь.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин оценил положение артистов, работающих в России. По его словам, в отличие от коллег за рубежом, которые зарабатывают участием в фестивалях и телевизионных эфирах, российские артисты «работают, как крепостные».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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