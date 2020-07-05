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Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже

Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже
Воронежский бизнес-акселератор "ТехСтартер" незадолго до эпидемии коронавируса стал победителем конкурса президентских грантов. О том, что такое "железячные" проекты и как им помогают найти инвестиции и выйти на рынок, организаторы рассказали корреспонденту проекта "Хорошие новости".

Бизнес-акселератор продлится несколько месяцев и завершится в апреле следующего года. Работа со стартапами непростая и многоэтапная. "ТехСтартер" – не первый проект подобного плана, но в столь широком формате взаимодействия и поддержки компания-организатор, которая раньше занималась инновационным консалтингом, действует впервые. Алексей Сухочев и его партнеры, накопив десятилетний опыт в помощи предпринимателям-энтузиастам, помогают студентам и людям с хорошими бизнес-идеями стать партнерами крупных транснациональных и государственных компаний.

"Мы не просто обучаем людей, у которых есть интересные бизнес-идеи. Попадая в акселератор, они получают экспертную оценку, а самые успешные – наставников для своего бизнеса, пока не встанут крепко на ноги", – рассказал Алексей Сухочев, директор центра технологического предпринимательства и инноваций "ТехСтарт", организатор акселератора.

Говоря о технологических стартапах, Алексей уточнил, что акселератор занимается поддержкой не ИТ-проектов, а так называемых железячных проектов, связанных с разработкой нового оборудования, приборов, материалов или технологий их получения – всем, что можно пощупать. Среди ярких кейсов, которым уже помог "ТехСтартер", оказались: робот-штукатур; 3D-принтер, печатающий металлом; насекомые, безопасно для растений убивающие вредителей; технологии, позволяющие выделить ценные минералы из отходов переработки обычного песка; а также стартап по технологии сбора яблок для всемирно известной компании.


О своих подопечных он отзывается так: для каждого разработчика своя идея – это как ребенок для родителя, и когда это детище критикуют, то очень сложно в одиночку не сдаться. Сотрудники акселератора инноваций стараются не отбить охоту реализовывать свои идеи, но при этом конструктивно скорректировать бизнес-планы подопечных, среди которых – студенты крупных вузов Воронежа, молодые предприниматели и начинающие стартаперы, решившие поменять что-то в своей жизни.

"В отличие от ИТ-индустрии технологичные проекты менее привлекательны для инвесторов, поскольку путь от идеи до прототипа может занимать несколько лет", – прокомментировал РИА Новости Алексей Сухочев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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