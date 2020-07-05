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Экс-премьер ДНР предсказал скорое вхождение республики в состав России

Экс-премьер ДНР предсказал скорое вхождение республики в состав России

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что мятежные регионы скоро войдут в состав России. Эти слова прозвучали на съезде партии "Родина" в Санкт-Петербурге.

По словам Бородая, речь идет про об "относительно скорых сроках".

"Уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ – станут таковой и де-юре", – цитирует его Страна.ua.

Политик подчеркнул, что голосование на референдуме по Конституции жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами стало "очень важным шагом вперед".

Ранее немецкие СМИ раскрыли детали новых переговоров по Донбассу. Россия будет требовать от Украины конкретных действий по урегулированию, утверждают они.

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По материалам: uposters.ru

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