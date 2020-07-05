Эрдоган: Попытки недругов Турции отбросить её в прошлое обречены

Влада Некрасова

Турция превратилась в сильного регионального игрока, позиции Анкары в мире и регионе сильны как никогда. Об этом заявил в субботу, 4 июля, президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии в Стамбуле. По словам главы государства, попытки «определённых кругов» отбросить Турцию в прошлое и замедлить её демократическое и экономическое развитие обречены на провал. «Наша страна продолжит идти по намеченному курсу», — заверил присутствующих турецкий лидер, передало государственное информагентство Anadolu.

Президент привлёк внимание к успехам Турции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, что, по его словам, вызвало обеспокоенность у недругов Анкары.

«Пандемия не в силах остановить реализацию экономических программ Турции. Показатели инфляции в нашей стране в ближайшем будущем опустятся до однозначного уровня», — пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер далее раскритиковал отношение Европейского союза к своей стране. «Евросоюз открыл двери для стран-кандидатов намного более отсталых, чем Турция, в экономическом, демократическом и инфраструктурном плане. Однако Анкара всё ещё ожидает позитивного ответа на вступление в ЕС. Всё это показатель обеспокоенности достижениями Турции», — заключил он.

Как сообщало ИА Newstes, Турция как никогда близка к тому, чтобы войти в первую десятку крупнейших экономик мира, заявил 20 июня президент страны. «В то время как пандемия застала врасплох многие развитые страны, благодаря устойчивой системе здравоохранения, своевременному обеспечению населения продовольствием и средствами гигиены власти Турции приняли образцовые меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отметил тогда турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в период пандемии все увидели наглядный пример того, насколько «большой путь был пройден Турцией в развитии демократии и экономики».

По состоянию на вечер 4 июля в Турции подтверждено более 203 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 186 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.