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Как не переживать по мелочам и стать счастливее: практики и советы

Как не переживать по мелочам и стать счастливее: практики и советы

Каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемами на своем пути. Это происходит ежедневно, и этого не избежать. Можно лишь изменить свое отношение ко всему плохому.


Все мы по-разному ведем себя в стрессовых ситуациях, но неизменно одно: порой люди слишком сильно зацикливаются на негативных мыслях. Нижеописанные практики и советы помогут научиться притягивать позитив и избавляться от всего плохого.

Постарайтесь найти плюсы

Первый совет экспертов состоит в том, что нужно найти что-то хорошее даже в самом плохом исходе. Если не удалось чего-то достичь, возможно, таким способом судьба и Вселенная пытаются направить человека на истинный путь.

Когда в жизни человека происходит что-то плохое, в этом часто нет его вины. Оптимистичный человек всегда сможет найти плюсы в любой ситуации. Например, если его уволили с работы, это возможность или даже знак того, что пришло время найти более подходящую и удачную работу. Если кого-то бросил любимый человек, нужно идти дальше и искать свое настоящее счастье: вероятнее всего, в паре изначально была плохая совместимость, и это случилось бы рано или поздно.

Не нужно слушать окружающих


Например, человек может не особо расстроиться из-за проблемы — проваленного экзамена, неудачного собеседования и так далее. Но окружающие могут говорить различные неприятные вещи: «Что же теперь будет?», «Почему все так плохо?», «Это твоя вина».

Такие слова многие воспринимают очень близко к сердцу, потому что их зачастую произносят самые близкие люди. Нужно научиться их слышать, но не слушать. Они не могут знать, почему и для чего все случилось именно так. То же самое касается и новых начинаний в жизни. Хочется начать заниматься спортом или преуспеть в каком-то новом увлечении, а все вокруг говорят: «Ты не сможешь». Они так говорят, потому что проецируют себя на других. Это они бы не смогли, но не другой человек.

Ошибки — это неотъемлемая часть жизни любого из нас. Они порой гораздо важнее успеха. Если слушать только себя и свое сердце, жизнь станет намного лучше, а человек — счастливее.

Правильный отдых

Порой научиться отдыхать гораздо сложнее, чем научиться работать. Переживания нередко начинают появляться, когда человек устает от работы, от какого-то периодически повторяющегося дела или привычной обстановки.

Например, человек может устать от одиночества, постоянного недосыпа и других проблем. Это вызывает появление неприятных мыслей, ухудшает настроение и лишает счастья. Первое, что нужно сделать, — сменить обстановку. Например, если человек усердно трудится без выходных вторую неделю, ему нужно устроить себе отдых на несколько дней. Если это работа без отпуска в течение пары лет, нужно сменить обстановку на некоторое время, например, съездить в другой город или страну.


Если у человека сидячая работа, значит, в свободное время ему нужно больше двигаться. Если работа в движении, значит, нужно давать себе время полежать и успокоиться. Это точно сделает любого счастливее, потому что правильный отдых — это залог здоровья, а здоровье — это истинное счастье. Отдохнувший и полный сил человек не переживает по мелочам и не думает впустую о проблемах, а делает все возможное для их разрешения.

Полезные практики

1. Медитации. Медитации могут быть простыми и понятными. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что научиться медитировать совсем не сложно. Вы можете это делать даже на работе или по пути домой. Нужно научиться расслабляться и не думать ни о чем в течение хотя бы пяти минут. Заглушить окружающий шум помогут различные звуки природы или так называемый белый шум. Существуют очень действенные медитации на снятие тревоги и негативных мыслей. Они станут отличным помощником в борьбе с переживаниями и ненужными эмоциями.

2. Аффирмации. Это простые фразы, которые можно и нужно повторять каждый день как можно большее количество раз, чтобы изгнать из головы негативные мысли и стать счастливее. Если человек переживает, например, из-за расставания, работы или других проблем, ему помогут аффирмации на любовь, успех, деньги. Чем дольше человек повторяет эти фразы, тем он становится ближе к очищению от негативных мыслей и к счастью.

Дополнить эти практики можно дыхательной гимнастикой. Она поможет обрести силы и укрепить энергетику. Это откроет заблокированные чакры и поможет с более трезвой головой смотреть на мир, оценивая его более здраво и объективно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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