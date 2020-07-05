Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента США. Об этом 43-летний рэп-исполнитель написал на своей странице в Тwitter.

"Сейчас мы должны реализовать потенциал Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я иду в президенты Соединенных Штатов!", - написал Канье, поставив тег #2020VISION.

Пока неизвестно, подал ли уже исполнитель необходимые документы для участия в выборах. Несмотря на это, под заметкой в Тwitter его поддержал основатель Tesla Илон Маск.
"Имеешь мою полную поддержку", - заверил он Уэста.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного действия
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного
Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов
Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов
Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз
Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен
25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

Канье Уэст захотел стать президентом США
В Госдуме отреагировали на планы Канье Уэста стать президентом США
Муж Ким Кардашьян хочет побороться с Трампом за пост президента США
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы