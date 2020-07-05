Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

Лидия Мартынова

Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента США. Об этом 43-летний рэп-исполнитель написал на своей странице в Тwitter."Сейчас мы должны реализовать потенциал Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я иду в президенты Соединенных Штатов!", - написал Канье, поставив тег #2020VISION.Пока неизвестно, подал ли уже исполнитель необходимые документы для участия в выборах. Несмотря на это, под заметкой в Тwitter его поддержал основатель Tesla Илон Маск."Имеешь мою полную поддержку", - заверил он Уэста.